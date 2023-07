Maďarská prezidentka podpísala kritizovaný školský zákon

Učiteľom zaniká štatút štátnych zamestnancov.

BUDAPEŠŤ. Maďarská prezidentka Katalin Nováková podpísala zákon o štatúte pedagógov, proti ktorému dlhodobo protestovali učitelia, žiaci i občianske združenia.

Nový zákon o kariére učiteľov, ktorý schválil parlament, je odlišný od návrhu, ktorý vyvolal protesty a zabezpečuje udržanie fungovania systému verejného školstva, uvádza sa na stránke prezidentskej svojej kancelárie.

Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Najviac kritizované prvky zákona už podľa jej vyjadrenia nie sú v prijatej právnej úprave, prípadne sú podstatne upravené.

"Obsah tohto zákona je teda už odlišný od toho, ktorý vyvolal protest. Preto po preštudovaní textu zákona o novej životnej dráhe učiteľov a zvážení legislatívneho zámeru, ktorý za ním stojí, sa domnievam, že nový zákon zabezpečuje zachovanie funkčnosti systému verejného vzdelávania, poskytuje jasné rámce a vytvára základ pre zvyšovanie miezd," píše sa vo vyhlásení Novákovej.

Prezidentka vyzvala všetkých aktérov maďarského politického života a inštitúcie Európskej únie, aby urobili všetko pre to, aby čo najskôr boli k dispozícii finančné prostriedky potrebné na zmysluplné zvýšenie platov maďarských učiteľov.

Poslanci parlamentu z vládneho bloku Fidesz-KDNP schválili v utorok návrh zákona o štatúte pedagógov s názvom Nový kariérny postup učiteľov.

Vláda 2. marca zverejnila návrh zákona o zvyšovaní miezd učiteľov a ďalších témach verejného školstva.

Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) následne zaslal list štátnemu tajomníkovi ministerstva vnútra Zoltánovi Maruzsovi, ktorý je zodpovedný za verejné vzdelávanie. V ňom upozornil, že návrh obmedzuje inštitucionálnu autonómiu a povedie k strate doterajších práv učiteľov.

Koncom marca spustili učitelia petíciu a naznačili, že v prípade schválenia zákona podajú výpoveď. Doposiaľ ju podpísalo 5 000 pedagógov.

V zmysle schváleného zákona zaniká učiteľom štatút štátnych zamestnancov. Školský rok je možné predĺžiť do 15. júla. Učitelia musia odučiť 24 hodín týždenne, doposiaľ to bolo 22 – 26 hodín, takže niektorým sa zvýši počet odučených hodín. Zamestnávateľ je povinný každoročne vyhodnocovať výkony učiteľov podľa osobitných pravidiel, čo ovplyvní ich plat. Učitelia budú môcť byť preložení do iných inštitúcií.

Učitelia od vlaňajšieho januára protestovali proti situácii vo verejnom školstve v Maďarsku a na demonštráciách požadovali aj stiahnutie návrhu zákona, pretože podľa nich obmedzuje slobodu prejavu a právo pedagógov na štrajk.