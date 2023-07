Tretí júl bol najteplejším dňom v histórii meraní, podľa vedcov je za tým klimatická zmena

Priemerná celosvetová teplota dosiahla 17,01 stupňa Celzia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON. Pondelok 3. júla bol najteplejším dňom, aký bol kedy na svete zaznamenaný. Vyplýva to z údajov amerických Národných centier pre environmentálne predpovede (NCEP).

Priemerná celosvetová teplota dosiahla 17,01 stupňa Celzia. Prekonalo to dosiaľ rekordných 16,92 stupňa Celzia z augusta 2016.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Majk Spirit vyhlasuje, že klimatická kríza je hoax. Aktivistke tvrdil, že médiá tému nafukujú Čítajte

Vlna horúčav v tomto období zasiahla juh USA, Čínu či Severnú Afriku. Nezvyčajne vysoké teploty registrujú aj v Antarktíde.

"Nie je to míľnik, ktorý by sme mali oslavovať," povedala klimatologička Friederike Ottová z britskej univerzity Imperial College London. "Je to rozsudok smrti pre ľudí a ekosystémy."

Vedci za príčinu označujú klimatickú zmenu v spojitosti s vynárajúcim sa javom El Niňo.

"Žiaľ, bude to len prvý zo série nových rekordov v tomto roku, keď zvyšujúce sa emisie (oxidu uhličitého) a skleníkových plynov spolu s rastúcim javom El Niňo posúvajú teploty na nové maximá," uviedol výskumník Zeke Hausfather z americkej klimatologickej organizácie Berkeley Earth.