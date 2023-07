Streľba v americkom Missouri si vyžiadala tri obete, z toho dve deti

Útočníka zrejme našli v dome.

WASHINGTON. Tri obete vrátane dvoch detí si vyžiadala streľba v dome v americkom štáte Missouri. Uviedla to miestna polícia, informuje agentúra AP.

Streľba sa odohrala v meste Saint Ann v okrese Saint Louis v pondelok približne o 21.00 h miestneho času.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Privolaná polícia našla v kuchyni mŕtve telo tínedžera, v garáži mŕtvu ženu a v obývačke zranené 5-ročné dievča, ktoré ťažkým zraneniam podľahlo neskôr v nemocnici, priblížil šéf miestnej polície Aaron Jimenez.

Ďalšia tínedžerka bola postrelená do ruky, no toto zranenie nebolo smrteľné a mala by sa z neho zotaviť, dodal. Polícia v dome našla tiež muža so zraneniami, ktoré si pravdepodobne spôsobil sám.

Podľa Jimeneza sa v dome zjavne zabarikádoval. Neskôr bol hospitalizovaný, jeho zdravotný stav nie je známy. Viac detailov k tomuto incidentu polícia zatiaľ neposkytla.