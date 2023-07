Boj o kritické minerály sa vyostruje. Čína má pred Západom veľký náskok a nemieni sa ho vzdať

O africký kontinent sa Peking zaujíma dlhodobo.

Lítiová ruda padajúca zo sklzu do zásob v lítiovej bani Bald Hill v Austrálii v roku 2018. (Zdroj: Carla Gottgens - Bloomberg)

Text vyšiel pôvodne na webe agentúry Bloomberg.

Za viac ako storočie vytvorili ropné spoločnosti rozsiahlu priemyselnú sieť na ťažbu, rafináciu a dodávanie svojich produktov zákazníkom po celom svete. Získavanie materiálov potrebných na vybudovanie alternatívneho, menej uhlíkovo náročného hospodárstva však predstavuje úplne nový súbor výziev.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čína tieto výzvy úspešne rieši už viac ako desať rokov, vďaka čomu sa stala nesporným lídrom v oblasti „kritických nerastných surovín“ používaných v batériách pre elektromobily, solárnych paneloch a magnetoch pre veterné turbíny.

V prípade, že by Spojené štáty a Európa chceli spochybniť jej dominantné postavenie v týchto čistých technológiách, tak ju musia veľmi rýchlo dobehnúť.

V článku sa dočítate aj: Aké minerály sú pre štáty kľúčové.

Na čo sa rôzne nerastné suroviny používajú.

Ako sa USA a EÚ snažia Čínu dobehnúť.

Ako môže Čína brániť západným krajinám.

Kritické minerály

Štáty sa už dlho snažia chrániť zásoby materiálov, ktoré považujú za životne dôležité pre svoje priemyselné a vojenské kapacity. V Spojených štátoch a v Európskej únii spĺňa tieto kritériá približne 50 kovových prvkov a nerastov.

Väčšina z nich sa používa pri budovaní infraštruktúry potrebnej na zníženie emisií uhlíka, ktoré spôsobujú zmenu klímy, ale niektoré sa používajú aj v polovodičoch pre civilnú a vojenskú komunikáciu.

Medzi kritické materiály patria lítium, grafit, kobalt, nikel a mangán, ktoré sa používajú najmä v batériách pre elektrické vozidlá. Dôležité prvky sú aj kremík a cín. Bežne sa používajú v elektromobiloch, inteligentných sieťach, elektromeroch a inej elektronike.

Vzácne zeminy sú zase vhodné na magnety pre veterné turbíny a elektrické vozidlá. Meď sa používa na siete, veterné elektrárne a elektromobily. Gálium a germánium sú zase vhodné materiály pre solárne panely, elektrické vozidlá, bezdrôtové základňové stanice, obranné radary, zbraňové pozorovacie systémy a lasery.

Prečo je však ich získavanie také náročné? Hoci sa mnohé kritické nerasty nachádzajú v surovom stave vo veľkých množstvách po celom svete, ich ťažba a rafinácia do použiteľnej formy môže byť nákladná, technicky náročná, energeticky náročná a znečisťujúca. Čína dominuje celému reťazcu mnohých z týchto produktov, pričom jej pripadá viac ako polovica svetovej produkcie kovov pre batérie vrátane lítia, kobaltu a mangánu a až sto percent vzácnych zemín.

Dokonca aj v prípade menej vzácnych kovov, ako je meď, predpovede masívneho rastu dopytu vyvolali precitnutie, že ich možno nebude dosť. V roku 2023 Európska únia po prvýkrát zaradila meď a nikel do kategórie kritických surovín, hoci na celom svete existuje množstvo priateľských producentských krajín. Americkí senátori lobujú za to, aby Spojené štáty urobili v prípade medi to isté.

Hektické vzťahy

Spoliehanie sa na Čínu je pre západné krajiny problémom. Výrobcovia sa dlhodobo snažia vyhnúť prílišnej závislosti od dodávok z jednej krajiny, pretože ich to vystavuje riziku - priemyselná výroba v danej krajine môže byť náhle narušená udalosťami, ako sú energetické krízy, pandémie alebo sociálne nepokoje.

V prípade Číny treba zvážiť aj horúčkovitý vzťah so Spojenými štátmi, keďže hrozí, že napätie prerastie do totálnej obchodnej vojny, ktorá bude zahŕňať sankčné clá alebo obmedzenia vývozu. Medzi niekoľko precedensov patrí napríklad to, že v júli Čína oznámila, že zavádza obmedzenia na vývoz gália a germánia, čo pravdepodobne zvýši náklady výrobcov hardvéru.

V počiatočných fázach pandémie koronavírusu sa čínske priemyselné centrá a logistické siete zastavili, čo ohrozilo celosvetové dodávky mnohých priemyselných komodít a spôsobilo prudký nárast ich cien. Keď energetické obmedzenia znížili čínsku výrobu kremíka, v roku 2021 to následne zvýšilo ceny metaloidu o 300 percent za menej ako dva mesiace, a spôsobilo to zmätok pre kupujúcich v rôznych odvetviach.

V roku 2010 zase Čína zablokovala predaj vzácnych zemín Japonsku v dôsledku sporu o vlastníctvo skupiny ostrovov vo Východočínskom mori. Tento krok otriasol japonským elektronickým sektorom a hrozilo, že sa zastavia celosvetové dodávky vysokovýkonných magnetov vyrábaných v Japonsku, v ktorých sa využívajú vzácne zeminy z Číny.

Čínska dominancia

Jej prevaha sa rodila celé desaťročia. Už v roku 1992 vodca Teng Siao-pching vyzdvihoval potenciál svojej krajiny stať sa svetovým lídrom v oblasti kritických nerastných surovín a povedal: „Blízky východ má ropu, Čína má vzácne zeminy.“

Ako sa zrýchľoval jej hospodársky rast, domáci dopyt po priemyselných komoditách začal výrazne prevyšovať miestne zásoby. Reagovala na to obrovskými investíciami do ťažobných aktív v zahraničí a postupne začala dominovať v rafinácii a spracovaní prakticky všetkých priemyselných komodít, ako aj množstva neznámych vedľajších produktov, ako sú telúr, gálium a germánium.

Dnes je vedúcim výrobcom 20 kritických surovín, meraných podielom na celosvetovej ťažbe alebo rafinácii. V prípade prvku vzácnych zemín dysprózia je Čína podľa analýzy EÚ zodpovedná za 84 percent ťažby a sto percent rafinovanej výroby. Ťaží len malé množstvo kobaltu a niklu, ale je zďaleka najväčším výrobcom rafinovaných foriem týchto kovov a čínske spoločnosti výrazne investujú do kobaltových a niklových baní v krajinách, ako sú Kongo a Indonézia.

Ekonomická rivalita

Cieľom zákona amerického prezidenta Joea Bidena o znížení inflácie, ktorý bol prijatý v roku 2022, je pomôcť Spojeným štátom splniť ich klimatické ciele prostredníctvom investícií do obnoviteľných zdrojov energie a elektrických vozidiel, obmedziť ceny surovín potrebných na prechod a zmierniť závislosť od nespoľahlivých alebo nepriateľských zahraničných dodávateľov.

Cieľom zákona o kritických surovinách, ktorý prijala EÚ v marci, je uľahčiť financovanie a udeľovanie povolení pre nové projekty ťažby a rafinácie a uzavrieť obchodné aliancie s cieľom znížiť závislosť bloku od čínskych dodávateľov.

V tejto súvislosti pracujú Spojené štáty na ad hoc obchodných zmluvách, aby zabezpečili, že stimuly na zvýšenie domácej výroby nebudú mať za následok vylúčenie priateľských dodávateľov v EÚ a Japonsku z amerického trhu. Spojené štáty a Európa sa tiež snažia vytvoriť „klub kupujúcich“, ktorý by uzatváral dohody o dodávkach a investičné partnerstvá s výrobnými krajinami.

Na aprílovom stretnutí skupiny siedmich krajín sa ministri dohodli na vyčlenení 13 miliárd dolárov na financovanie nových ťažobných projektov. Nemecko plánuje podobný fond v hodnote až dvoch miliárd eur.

Bude to však fungovať? Čína a ďalšie krajiny s rýchlo rastúcimi ekonomikami čoraz viac obmedzujú vývoz priemyselných surovín a Spojené štáty a EÚ sa práve preto ponáhľajú s budovaním vlastných rafinérskych kapacít. Získavanie potrebných ťažených produktov je však problematickejšie.

Napríklad v Kongu podpísali Spojené štáty predbežnú dohodu, ktorá má krajine pomôcť vytvoriť dodávateľský reťazec elektromobilov. Viac ako polovicu kobaltových baní v krajine však už vlastnia alebo kontrolujú čínske spoločnosti.

Izraelský miliardár Dan Gertler, na ktorého sa vzťahujú sankcie, má podiely v ďalších veľkých baniach, ktoré nie sú v čínskych rukách. Konžská vláda lobuje za zrušenie sankcií USA voči Gertlerovi, ale tým by sa Bidenova administratíva vystavila obvineniam z dvojakých štandardov.

Zabránenie úsilia

Dokonca aj pred akoukoľvek priamou reakciou Pekingu sa zdá, že čínske spoločnosti sa chystajú upevniť svoje postavenie v oblasti kľúčových kovov, ako sú nikel a kobalt.

Zatiaľ čo Spojené štáty budujú dodávateľské siete s partnermi vo voľnom obchode, ako sú Kanada a Austrália, Čína upevňuje svoje vzťahy s africkými krajinami, ktoré by mali do konca desaťročia patriť k najväčším svetovým producentom týchto kovov.

V oblasti vzácnych zemín však existujú náznaky, že Čína sa môže snažiť zabrániť úsiliu Západu vybudovať nové ťažobné a spracovateľské kapacity obmedzením vývozu kľúčových technológií a zariadení.

Na texte sa podieľali aj Ramsey Al-Rikabi, Annie Lee, Michael J. Kavanagh a Bryce Baschuk z agentúry Bloomberg.