Izrael podnikol najväčšiu operáciu na Západnom brehu za 20 rokov, zahynulo najmenej deväť ľudí

JERUZALEM. Rozsiahla operácia izraelskej armády v Džaníne na severe okupovaného Západného brehu si vyžiadala najmenej deväť životov, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na palestínske ministerstvo zdravotníctva.

Okolo sto Palestínčanov je podľa neho zranených, z toho 20 v ohrození života.

Akcia je podľa denníka The Times of Israel najväčšia na Západnom brehu za zhruba 20 rokov, zapojilo sa do nej vyše tisíc izraelských vojakov.

Z utečeneckého tábora v Džaníne utekajú tisíce Palestínčanov.

Operácia zameraná proti radikálom začala v noci na pondelok a pokračuje aj v noci na utorok. Izraelská armáda oznámila, že pri nej zničila veliteľstvo militantných bojovníkov, zabavila množstvo výbušnín aj zbraní a zadržala podozrivých.

Palestínske médiá v pondelok večer uviedli, že izraelské sily Palestínčanom nariadili, aby opustili miestny utečenecký tábor, izraelská armáda to popiera.

Na záberoch na sociálnych sieťach vidno, ako množstvo ľudí z tábora uteká. Podľa miestnych činiteľov ho opustilo okolo tritisíc ľudí, celkovo ich tam žije asi 18-tisíc.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Džanín sa v posledných mesiacoch stal útočiskom pre teroristov a boli odtiaľ vykonávané útoky na izraelských mužov, ženy a deti. Vojenská operácia podľa neho bude pokračovať tak dlho, kým nebudú naplnené jej ciele

Prezident palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás sa v reakcii na izraelskú operáciu rozhodol prerušiť kontakt a bezpečnostnú koordináciu s Izraelom. Jeho hovorca nazval operáciu vojnovým zločinom a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo rozhodné opatrenia.

Mesto Džanín sa stalo baštou palestínskych militantných frakcií, pripomína DPA. V meste sa pravidelne odohrávajú boje medzi izraelskou armádou a palestínskymi militantmi.

Izrael obsadil Západný breh Jordánu počas vojny v roku 1967 a odvtedy ho okupuje. Palestínčania chcú, aby toto územie tvorilo hlavnú časť ich budúceho štátu, Izrael ale v oblasti stavia čoraz viac židovských osád.