Sánchez tlačí na dohodu o migrácii kvalifikovanou väčšinou

Španielsky premiér chce dohodu uzavrieť ešte počas predsedníctva Rady EÚ v jeho krajine.

MADRID. Európska únia chce do konca roka 2023 dohodu o tom, ako si poradí s tisíckami migrantov smerujúcimi na kontinent, a to aj napriek námietkam Maďarska a Poľska. Uviedol to v pondelok španielsky premiér Pedro Sánchez.

Európski predstavitelia dúfajú, že sa podarí dosiahnuť dohodu a rozmiestňovaní žiadateľov o azyl v 27 členských krajinách. Štáty ako Taliansko, Grécko a Španielsko totiž vyhlasujú, že ako hlavné vstupné body migrantov musia nespravodlivo niesť najväčšiu záťaž.

Migrácia si žiada spoluprácu

Nacionalistické vlády predovšetkým v Maďarsku a Poľsku však namietajú proti plánu na prerozdeľovanie migrantov medzi členskými krajinami, čo sa prejavilo aj na minulotýždňovom summite Európskej únie.

"Dúfam, že budeme schopní tento dôležitý problém počas tohto funkčného obdobia vyriešiť", uviedol španielsky premiér, ktorého krajina prevzala v júli polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.

"Pre Španielsko by to bolo podstatné a z politického hľadiska dokonca symbolické, po rokoch migračných kríz," uviedol Sánchez, pričom poukázal na potrebu "koordinácie a spolupráce".

Varšava a Budapešť odmietli minulý týždeň na summite EÚ deklaráciu, ktorá by zakotvila všeobecnú dohodu, že členské štáty si prerozdelia žiadateľov o azyl, alebo zaplatia krajinám, ktoré ich príjmu. Podľa Maďarska a Poľska musí byť takáto dohoda prijatá jednohlasne a nie kvalifikovanou väčšinou.

Kvalifikovaná väčšina

Ministri vnútra EÚ sa totiž v júni dohodli, že rozhodnutia týkajúce sa žiadateľov o azyl bude môcť prijímať kvalifikovaná väčšina - čiže aspoň 15 z 27 členských krajín, v ktorých musí žiť najmenej 65 percent obyvateľov EÚ.

Prijímanie rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou je "zakotvené v dohodách", upozornil Sánchez v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

"Neexistuje väčšia politická legitímnosť než je dodržiavanie dohôd," dodal španielsky premiér.