Číňania musia v kvízoch preukazovať oddanosť Si Ťin-pchingovi. Mizerné skóre im môže zničiť život

Aplikácie nahradili Malé červené knižky.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Mladý úradník čínskej komunistickej strany vytiahne na ceste domov z práce telefón a v autobuse otvorí aplikáciu s názvom „Omladenie č. 1“.

Nie je to aplikácia zameraná na nákupy. Je venovaná výrokom čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga a úradníkove presné odpovede posúvajú jeho pobočku komunistickej strany na vrchol rebríčka. S nadšením mávne svojou päsťou vo vzduchu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Muž je zároveň hviezdou reklamy, ktorá nabáda úradníkov, aby sa v platforme prihlásili do celoštátneho kvízu o Siovej osobnej ideológii. Toto leto sa z takmer 97 miliónov do aplikácie denne prihlásilo 700 000 členov strany, ktorí sa snažia spomenúť si, čo Si povedal o – no, takmer o všetkom.

Aby sa budúci mesiac dostali do finále, musia presne odpovedať na stovky otázok s viacerými možnosťami, ako napríklad: „V modernej Číne je podstatou vlastenectva odhodlane milovať národ a stranu a byť vysoko jednotný v [...].“

Je odpoveďou 1. láske k socializmu, 2. snahe o pokrok, 3. odvahe prevziať zodpovednosť alebo 4. zdokonaľovaní našej schopnosti bojovať? Správna odpoveď je prvá možnosť.

V článku sa dočítate aj: ako Si Ťin-pching vytvoril súčasnú ideológiu

čo môže nevedomosť filozofie Si Ťin-pchinga spôsobiť

kto musí používať ideologické aplikácie

aká forma skúšok z oddanosti v Číne ešte existuje

Vypracovaná filozofia

Kvíz je najnovším nástrojom masových prejavov politickej lojality a horlivosti voči Siovi, ktorý si zabezpečil viac osobnej moci ako ktorýkoľvek čínsky vodca od čias Mao Ce-tunga a v marci začal normalizačné tretie funkčné obdobie prezidenta.

V apríli spustil kampaň zameranú na štúdium marxizmu s moderným nádychom jeho osobnej ideológie. Odvtedy sa všetci, od zamestnancov technologických spoločností až po študentov vysokých škôl, učia o Siovej myšlienke v rámci lekcií poskytovaných v aplikáciách, v herných programoch a počas skúšok.

Počas svojho prvého desaťročia pri moci Si vypracoval filozofiu, oficiálne známu ako Myšlienka Si Ťin-pchinga o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru.

Nie je to ani tak jasná teória, ako skôr rozsiahla zbierka takmer všetkých výrokov, ktoré sa mu pripisujú, s výnimkou nepohodlných raných spisov a prejavov na témy ako cenzúra a protesty na Námestí nebeského pokoja.

Každý vodca ľudovej republiky mal podobné ideológie, ktoré mali usmerňovať stranu a národ. Siova verzia však zdôrazňuje jeho osobnú úlohu „hlavného“ vodcu a vystihuje jeho víziu oživenej, zjednotenej a lojálnej strany, ktorá vedie Čínu k dominantnému postaveniu na svetovej scéne.

Proces gamifikácie (technika marketingu, ktorá sa snaží zvyšovať záujem používateľov pomocou využívania herných prostriedkov v neherných oblastiach - pozn. red.) študijných stretnutí sa začal v roku 2019 spustením aplikácie Xuexi Qiangguo - názov, ktorý by mohol znamenať buď „Študuj pre silný národ“, alebo „Študuj Si pre silný národ“. Odvtedy došlo k rozšíreniu platforiem zameriavajúcich sa na myšlienku „Si“.

Ideológia 2.0

Znalosť správnych odpovedí sa však netýka iba úradníkov komunistickej strany. V niektorých firmách môžu byť ľudia, ktorí si v aplikáciách zameraných na štúdium „Si“ počínajú zle, mimoriadne kontrolovaní v rámci hodnotenia výkonnosti.

„Je to všade. Preniklo to do spoločnosti,“ povedala Olivia Cheung, výskumná pracovníčka na Škole orientálnych a afrických štúdií na Londýnskej univerzite.

Túto snahu o zakomponovanie ideológie do každodenných záležitostí možno vidieť v šírení platforiem, ako je Omladenie č. 1. Aplikáciu vyvinula Bank of China a pracovný výbor vlády provincie Če-ťiang, pričom obsah poskytol jeden z teoretických časopisov strany.

Aká je cena pre víťazov, ktorá bude vyhlásená po júlovom finále? Pôjde o „kombináciu duchovných a materiálnych odmien,“ udelenú úradníkovi a jeho pracovnej jednotke komunistickej strany, ako aj uvedenie víťazov vo významných straníckych novinách, uvádza sa v oficiálnom oznámení.

Okrem kvízu aplikácia umožňuje ľuďom platiť členské príspevky strane a spájať sa s inými kádrami v celej krajine a vo svete, vďaka čomu je užitočná pre štátne a súkromné podniky či nemocnice, chvália sa jej tvorcovia.

Vytvorenie ideológie 2.0 však vyvolalo najrôznejšie snahy o podvádzanie. Vzniklo nové online odvetvie, v ktorom ľudia za poplatok ponúkajú pomoc iným pri zvyšovaní skóre v aplikácii Omladenie č. 1.

Ďalší zdieľali otázky a odpovede na internete zadarmo. „Ďakujem, ďakujem, ďakujem, prosím, neprestaňte s aktualizovaním [dokumentu],“ odpovedal niekto jednému poskytovateľovi odpovedí.

Niektorí súťažiaci vyjadrili po postupe do semifinále zdesenie. „Nebolo ľahké vydržať odpovedať na otázky viac ako 20 dní. Už som chcel vyhodiť svoje revízne papiere, keď mi oznámili, že som sa dostal do semifinále,“ napísal jeden používateľ. „Teraz ma čaká ďalších 15 dní odpovedania na otázky z toľkých tém, že si ich nedokážem všetky zapamätať.“

Politicky korektné dokumenty

Čínski komunistickí vodcovia dlhodobo propagujú „budovanie strany“ - v podstate zabezpečujú, aby každý rozumel úlohám odovzdávaným zhora. Mao to robil so svojou Malou červenou knižkou, ale Si podporoval „inteligentné“ budovanie strany pomocou moderných nástrojov. Je to obzvlášť viditeľné od marca, keď Si začal svoje tretie funkčné obdobie a obsadil vrcholové vedenie svojimi prívržencami.

Prísna kontrola komunistickej strany nad tým, čo sa zdieľa a zverejňuje na internete, znamená, že materiály o Siovi sa môžu zdať divoko populárne, aj keď by inak neobstáli v porovnaní s príspevkami o mačkách a klebetami o celebritách.

„Žijeme v dobe, keď propagandistická mašinéria môže tento obsah považovať za virálny, hoci je to ten najnevirálnejší obsah, aký existuje,“ povedal David Bandurski, riaditeľ výskumnej skupiny China Media Project.

Začal sa šíriť pri aplikácii „Študuj pre silný národ“. „Je to veľmi odlišná Malá červená knižka. Je algoritmická. Je to gamifikované. Ak ste miestny úradník, napríklad šanghajskej vlády, musíte byť v aplikácii,“ povedal Bandurski.

Ostatné miestne samosprávy sa vydali po stopách provincie Če-ťiang a aplikácie Omladenie č. 1. Vláda Šan-tungu zase vytvorila platformu s názvom „Maják - Internetové Budovanie Strany“.

„Inteligentné“ budovanie strany sa prejavuje aj inými spôsobmi. Tento mesiac propagoval Ľudový denník, oficiálne noviny komunistickej strany, svoju platformu pre „korektúry“.

Služba umožňuje používateľom nahrať rôzne textové a vizuálne dokumenty, aby sa uistili, že sú politicky korektné. Aplikácia dokáže identifikovať úradníkov, ktorí upadli do nemilosti, alebo iný obsah, ako sú vlajky a emblémy považované za „citlivé“, uvádza sa v reklame platformy.

K dispozícii sú aj papierové alternatívy na preukázanie oddanosti vodcovi. Len v apríli vydali najmenej sedem kníh venovaných Siovi vrátane študijnej príručky, dvoch zväzkov vybraných diel a krátkeho zväzku o „sebarevolúcii“ potrebnej na to, aby sa strana „pripravila na skúšku rozbúrených vôd a rozbúreného mora“.

Výroky v skúškach

Znalosť Siovho diela je čoraz viac potrebná na to, aby sa presadili aj tí, ktorí nie sú aparátnikmi komunistickej strany. Otázky o jeho teóriách sa čoraz častejšie objavujú v odborných skúškach pre novinárov, učiteľov a právnikov.

V otázkach pri prijímacích skúškach na univerzity, ktoré sú rozhodujúce pre úspech v modernej Číne, sa teraz často objavujú Siove výroky.

Tento rok sa v testoch po prvý raz objavil priamy názov Si, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď sa jeho výroky používali ako podnety na eseje bez uvedenia ich zdroja.

Jedna z nedávnych úloh sa začínala citátom zo Siovho prejavu s jasnou protiamerickou tématikou: „Človek nebude videný v priaznivejšom svetle, keď zhasne lampy iných; ani sa nedostane ďalej, keď bude iným blokovať cestu,“ povedal vtedy Si.

Študenti sa mali zamyslieť nad tým, ako Si „použil živý jazyk na vyhlásenie univerzálnej pravdy“. V podnete nebolo nič, čo by naznačovalo, že odlišný názor je vítaný.