Pád z trajektu vyšetrujú ako vraždu, matka zhodila dieťa do mora

Matku usvedčujú kamerové záznamy.

VARŠAVA. Smrť 36-ročnej Pauliny a jej sedemročného syna Lecha otriasla celým Poľskom a na svetlo stále vychádzajú nové fakty o tragédii, uviedol v nedeľu portál Onet o štvrtkovom nešťastí.

To bolo najprv interpretované ako pád dieťaťa do mora počas plavby medzi Švédskom a Poľskom. Vzápätí za dieťaťom z lode do Baltu skočila aj jeho matka.

Hoci ich záchranári prepravili vrtuľníkmi do nemocnice vo Švédsku, ani jeden neprežil. Medzičasom prokuratúra oznámila, že vyšetruje "vraždu dieťaťa a samovraždu jeho matky".

Matku usvedčuje video

Kľúčovú úlohu v tomto vývoji podľa serveru zohrali zábery z kamier monitorujúcich dianie na lodi.

"Zaistili sme nahrávky, ktoré nepotvrdzujú (prvotnú verziu) rozšírenú v médiách, že dieťa spadlo cez palubu a dospelá osoba skočila za ním. To je všetko, čo môžem povedať," uviedla Agnieszka Zembrzycká, hovorkyňa spoločnosti Stana Line, na ktorej lodi sa tragédia odohrala.

Na nahrávkach je podľa neoficiálnych informácií denníka Super Express vidieť, že tesne pred tragédiou žena drží dieťa, ktoré sa k nej túli.

Vyšetrovatelia, ktorí rekonštruujú priebeh udalostí, vypočúvajú svedkov a zabezpečili okrem iného kočík a mobilný telefón.

Žena pôsobila unavene

Jedna zo spolucestujúcich novinárom povedala, že ju zarazilo, že také veľké dieťa je stále v kočíku, no pomyslela si, že chlapec je možno hendikepovaný. Samotná žena pôsobila unavene a v depresii, uviedla žena, ktorú tlač predstavila len ako pani Beatu.

"Prešla som okolo nej. Teraz mi je ľúto, že som sa nepokúsila nadviazať kontakt, nepustila sa do reči. Nemala som nijak zvlášť naliehavý pocit, že potrebuje pomôcť, ale bolo by lepšie, keby som pri nej zostala. Ale bola mi zima, a tak som zostúpila do podpalubia," opísala.

Žena menom Paulina bola zo severopoľského mesta Grudziądz, zatiaľ čo jej syn Lech mal oficiálne bydlisko v trojmeste Gdansk-Gdynia-Sopoty. Jeho otec neudržiaval kontakty s rodinou, žije v zahraničí, ale nie vo Švédsku, dodal Onet.