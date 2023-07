Príďte, ale bez telefónu, pozýva fínsky ostrov turistov

Namiesto telefónu použite fotoaparát.

Turistické destinácie väčšinou vítajú, keď sa stanú virálnymi na tiktoku, alebo keď prilákajú davy divákov Netflixu – a to aj napriek riziku, že turisti zaplavia miestne komunity. Malý ostrov pri juhovýchodnom pobreží Fínska na to však ide opačne.

Predstavitelia cestovného ruchu Ulko-Tammio, jedného z ostrovov Národného parku Východný Fínsky záliv, tvrdia, že chcú, aby sa stal „ostrovom bez telefónov“, a vyzývajú návštevníkov, aby „vypli svoje smart zariadenia, zastavili sa a skutočne si vychutnali ostrovy“, uviedol Mats Selin, odborník z organizácie Navštívte Kotku-Haminu, vo svojej správe.

S týmto názorom sa stotožňuje aj fínska spoločnosť Metsähallitus, ktorá spravuje nedotknuté životné prostredie a divokú prírodu ostrova.

„Odporúčame návštevníkom, aby dobrovoľne odložili svoje telefóny a sústredili svoje zmysly na prírodu,“ uviedol vo vyhlásení manažér pre rekreáciu v prírode a návštevníkov Joel Heino.

Problematické a otravné

Dovolenky bez digitálnych technológií naberajú na popularite. Pre tých, ktorí sa rozhodnú zdvihnúť zrak od obrazovky telefónu, už dlho existujú rôzne možnosti digitálnej detoxikácie. Ani zďaleka však nie sú normou pre cestovný ruch, ktorý sa ako odvetvie spolieha na influencerov a ich dychvyrážajúce zábery na sociálnych sieťach, lákavé pre ďalších cestovateľov.

Podľa prieskumu nálad amerických cestovateľov z júna 2023, ktorý uskutočnila spoločnosť Destination Analysts, približne 63 percent mileniálov a mladších cestovateľov uviedlo, že v posledných dvanástich mesiacoch použili pri plánovaní ciest aspoň jednu sociálnu sieť. Okrem toho, počíta sa dovolenka naozaj, ak nezverejníte čo najviac o tom, ako sa tam zabávate?

Pokusy o to, aby turisti odložili telefóny, sa však množia, a to najmä v oblasti zábavy.

Lane 8, ktorý robí elektronickú tanečnú hudbu, je známy tým, že na jeho koncertoch sú telefóny zakázané, a na jeho živé vystúpenia to prinieslo väčšie davy ľudí. Komik Dave Chappelle a hudobníčka Alicia Keys boli medzi prvými, ktorí zakázali telefóny na svojich vystúpeniach, a to už v roku 2015 – telefón vložíte do puzdra Yondr; môžete ho nosiť so sebou, ale puzdro môžete otvoriť až pri odomykacej stanici pri východe.

Uzamykateľné puzdrá na telefóny spoločnosti so sídlom v San Franciscu sa teraz používajú vo vybraných súdnych budovách, divadlách, reštauráciách a školách v USA, ktoré sa snažia obmedziť používanie zariadení.

V januári 2023 spoločnosť Thermae Bath Spa, ktorá sa nachádza v historickom meste Bath v Anglicku, oznámila, že sa tiež stáva zónou bez mobilných telefónov a bude spolupracovať so spoločnosťou Yondr. Verejné termálne denné kúpele vo svojej správe uviedli, že telefóny sú „pravidelným zdrojom obťažovania“ hostí, ako aj „problémom pre náš personál, ktorý musí vyberať spadnuté telefóny z dna bazénov“.

Zverejnenie musí počkať

Spoločnosť Yondr naposledy zverejnila dáta, podľa ktorých v marci 2022 používalo jej puzdrá približne milión zákazníkov. Uviedla tiež, že sa s agentúrou Bloomberg nemôže podeliť o novšie údaje.

O účinnosti puzdra však prebiehajú diskusie, pretože bolo použité v broadwayskom predstavení „Take Me Out“ a na sociálnych sieťach sa napriek tomu objavili uniknuté zábery a fotografie nahého Jesseho Williamsa na pódiu.

Na fínskom ostrove Ulko-Tammio žiadne puzdra nebudú, ale vzhľadom na rastúci počet dôkazov o tom, že sociálne médiá sú návykové a môžu zhoršiť duševné zdravie, je možno viac cestovateľov pripravených odložiť svoje telefóny počas pobytu v prírode dobrovoľne. Je pekné si myslieť, že stačí iba postrčenie.

Stále si môžete spraviť fotografie digitálnym fotoaparátom, len ich počas pobytu na ostrove nebudete môcť zverejniť. „Nie je potrebné zakazovať umenie,“ uviedla Annika Ruohonenová, manažérka tvorby obsahu Navštívte Kotku-Haminu, prostredníctvom e-mailu.

Na ostrov Ulko-Tammio sa dá dostať súkromnou loďou počas celého roka, ak to počasie dovolí, a lodným taxíkom alebo malou loďou počas letných mesiacov z mesta Kotka, ktoré je vzdialené hodinu a pol jazdy na východ od Helsínk. Lodné taxíky sú k dispozícii aj z Haminy, ktorá leží ďalších 20 minút východne od Kotky.

Potom už telefón môžete odložiť, aby ste z vyhliadkovej veže zažili malebný výhľad na vodu okolo ostrova Ulko-Tammio s členitými útesmi a arktickými druhmi vtákov. Prezrieť by ste si mohli aj historickú pevnosť a jaskyne na ostrove, ktoré boli použité v dvoch bitkách so Sovietskym zväzom počas druhej svetovej vojny, a skalné rytiny, ktoré pochádzajú z 19. storočia.

Zverejnenie akýchkoľvek záberov, na ktorých stojíte len desať kilometrov od ruských hraníc, bude musieť počkať, kým sa vrátite do hotela.