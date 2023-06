Odporcovia vlády pomalou jazdou zablokovali hlavnú diaľnicu v Srbsku

Neboli hlásené žiadne incidenty.

BELEHRAD. Odporcovia populistickej vlády v Srbsku v piatok opätovne zablokovali najvýznamnejšiu diaľnicu v krajine v rámci niekoľko týždňov trvajúcich protestov, ktoré vyvolali nedávne streľby v krajine vrátane prvého školského masakru v Srbsku vôbec.

Opoziční politici a ich priaznivci pomalou jazdou smerom na hlavné mesto Belehrad na niekoľkých desiatkach vozidiel po diaľnici zablokovali dopravu v oboch smeroch.

Podobnú cestnú blokádu zorganizovali v piatok aj v meste Nový Sad vo Vojvodine na severe krajiny.

Protestné pochody vyvolali dve masové streľby, ktoré si v máji vyžiadali 18 obetí na životoch a viacero zranených. Medzi obeťami bolo aj deväť žiakov základnej školy v Belehrade, ktorých zastrelil ich 13-ročný spolužiak.

Demonštranti okrem iného požadujú, aby vláda odobrala licenciu provládnym televíznym kanálom propagujúcim násilný obsah a pozývajúcich do vysielania osobnosti z kriminálneho prostredia či vojnových zločincov. Žiadajú tiež rezignáciu ministra vnútra a šéfa tajných služieb.

Populistický srbský prezident Aleksandar Vučič požiadavky demonštrantov ignoroval a vodcov protestov označil za "hyeny", ktoré si želajú smrť jeho i jeho rodiny, píše AP.

Na sobotu je plánovaný pochod k sídlu provládnej televíznej stanice Pink TV v Belehrade. Demonštranti tvrdia, že za kultúru násilia v krajine sú zodpovedné štátom ovládané médiá.

"Je to len ďalší spôsob, ako vyvinúť nátlak na vládu, aby splnila požiadavky, ktoré sú viac než oprávnené," uviedol srbský opozičný politik Radomír Lazovič. "Ak by sme mali to šťastie a žili by sme v inej krajine, ktorá je usporiadanejšia a normálnejšia, neboli by potrebné protesty," dodal.