Francúzsko zvyšuje na 45-tisíc počet policajtov nasadených do ulíc

PARÍŽ. Francúzsko sa rozhodlo v očakávaní štvrtej noci nepokojov nasadiť do ulíc v celej krajine až 45-tisíc policajtov a žandárov. Oznámil to francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin.

V porovnaní z predchádzajúcou nocou, sa počet policajtov a žandárov vo francúzskych uliciach zvýši o päťtisíc. AFP uvádza, že hoci protesty trvajú už štvrtý deň, nič neosvedčuje tomu, že by sa hnev verejnosti už začal zmierňovať.

K výtržnostiam prišlo v noci na piatok už tretiu noc po sebe aj napriek rozsiahlym bezpečnostným opatreniam, v rámci ktorých nasadili po celej krajine okolo 40-tisíc policajtov a žandárov. Polícia len v noci na piatok 875 ľudí.

Rovnako aj zhorelo v celom Francúzsku približne 1900 áut. Požiare boli založené aj v zhruba 500 verejných budovách vrátane policajných staníc a radníc, informuje agentúra DPA citujúc miestne úrady. Len v samotnej metropolitnej oblasti Paríža horelo 934 áut a požiare tam boli založené v 212 budovách. V Štrasburgu údajne zhorelo 74 áut.

Do boja s plameňmi bolo podľa francúzskych úradov a médií v celej krajine nasadených takmer 10-tisíc hasičov. Francúzsko pristúpilo k ďalším opatreniam zameraným na potlačenie nepokojov. Na celom území krajiny prestala od 21.00 h až do odvolania premávať autobusová a električková doprava. Zároveň je v zakázaný predaj zábavnej pyrotechniky so silnejším účinkom.

Okrem toho boli zrušené veľké verejné podujatia, keďže by podľa slov francúzskej premiérky Élisabeth Bornovej vyťažili políciu a príslušníkov bezpečnostných síl a predstavovali by hrozbu pre verejný poriadok.