Španielski a kolumbijskí policajti našli medzi banánmi 6,5 tony kokaínu

Celková hodnota drog na čiernom trhu dosahuje 223 miliónov eur.

BOGOTA/MADRID. Príslušníci španielskej a kolumbijskej polície zaistili pri troch operáciách 6,5 tony kokaínu ukrytého medzi legálnymi zásielkami banánov. Celková hodnota drog na čiernom trhu dosahuje 223 miliónov eur.

Španielska Civilná garda (Guardia Civil) rozložila s podporou Europolu zločineckú sieť, ktorá do EÚ z Južnej Ameriky pašovala tony kokaínu. Do vyšetrovania, ktoré sa začalo v októbri 2022, bola zapojená aj polícia z Kolumbie a Lotyšska.

Europol sprostredkúval výmenu informácií medzi zúčastnenými stranami a zabezpečoval analytickú podporu. Príslušníci Europolu následne sprostredkúvali komunikáciu jednotlivých strán aj v deň zásahu priamo v teréne v Španielsku.

Polícia zadržala 13 osôb

Pri zásahoch policajti prehľadali osem lokalít v španielskych mestách Cádiz a Málaga, zadržali 13 osôb, zaistili celkovo 6,5 tony kokaínu, niekoľko vozidiel, luxusné hodinky, veľké množstvo elektroniky a 1,5 milióna eur v hotovosti.

Šéf siete je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv narkozločinu v Španielsku. Hlavný stan mal v Málage, drogy vo veľkom pašoval do EÚ z Kolumbie a Ekvádoru prostredníctvom rodinnej firmy venujúcej sa veľkoobchodu s mrazenými rybami. Kokaín však do EÚ pašoval aj v zásielkach banánov.

Zločinci sa chceli vyhnúť komplikáciám

Úrady počas uplynulých siedmich mesiacov zhabali v súvislosti s touto zločineckou sieťou tri veľké zásielky drog. Kolumbijská polícia v decembri minulého roka zhabala v prístave Turbo asi tri tony kokaínu ukrytého v zásielke banánov, pri inej akcii zase kolumbijské úrady zaistili v prístave Cartagena jeden a štvrť tony tejto drogy.

Zločinecká sieť sa chcela vyhnúť komplikáciám, preto sa pokúsila vynechať Kolumbiu a v máji tohto roka nasmerovala zásielku z Ekvádoru priamo do španielskeho prístavu Algeciras. Drogy úspešne dorazili do Španielska, kde ich vyzdvihol jeden z členov skupiny. Policajti však zásielku zachytili počas jej prevozu do neďalekého skladu a zadržali pri tom sedem ľudí.

Aj tento úspech španielskej a kolumbijskej polície však bledne v porovnaní s dosiaľ najväčším úspešným protidrogovým zásahom v Európe, ktorý sa v roku 2022 podaril holandským a belgickým úradom. Tie počas akcií v Antverpách a Rotterdame zhabali celkovo 160 ton kokaínu.