Debaty o migrácii sa zasekli. Fiala kritizoval kolegov z Poľska a Maďarska

Existujú návrhy, že sa treba venovať spolupráci s tretími krajinami a migrácii predchádzať.

BRUSEL. Poľsko a Maďarsko v noci zo štvrtka na piatok na summite EÚ zablokovali rodiacu sa dohodu o externej dimenzii migrácie.

V tejto otázke trvali na záležitostiach, ktoré sa riešia na úrovni ministrov vnútra a prijímajú sa kvalifikovanou väčšinou a nie jednomyseľne.

Český premiér Petr Fiala v piatok ráno postoj Maďarska a Poľska skritizoval, informuje spravodajca TASR.

Poľsko a Maďarsko blokujú dohodu

Týždenník Politico skonštatoval, že Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki "uniesli" debaty lídrov iným smerom. Obaja požadovali dodatok k záverečnej deklarácii summitu, ktorý by zohľadnil požiadavku jednomyseľnosti aj v prípade internej dimenzie migrácie v EÚ, proti čomu sa postavili ostatné členské štáty.

Poľsko-maďarský tandem reagoval na rozhodnutie ministrov vnútra EÚ z 8. júna, ktorí sa dohodli na systéme povinnej solidarity pri rozdeľovaní žiadateľov o azyl.

Podľa zatiaľ predbežnej dohody budú musieť členské štáty prijať určitý počet migrantov z krajín EÚ vystavených migračným tlakom alebo zaplatiť 20 000 eur za každého odmietnutého migranta.

Fiala potvrdil, že debaty o migrácii vyústili do zložitej situácie, pretože Poľsko a Maďarsko do skončenia rokovaní krátko po polnoci odmietali akýkoľvek text, ktorý by zmieňoval migráciu. Z pohľadu Česka to nepovažuje za šťastné.

Dodal, že do záverov summitu sa mu podarilo dostať zmienku, že treba finančne podporovať členské krajiny, na ktorých území je veľký počet utečencov vrátane ukrajinských.

"Pokladám to za veľký úspech, ale postoj Poľska a Maďarska blokuje celý ten text a v podstate blokujú finančné prostriedky, ktoré by sme mohli dostať na ukrajinských utečencov. Dúfam, že sa postoj týchto krajín zmení, pretože v tejto chvíli to nie je v súlade s českými záujmami a tí, čo nám doma tvrdia, že máme v tejto veci postupovať spoločne s Poľskom a Maďarskom, tak nevedia o čom hovoria," opísal situáciu.

Dôraz na ochranu vonkajších hraníc

Podľa jeho slov postoj Česka je postojom väčšiny členských štátov EÚ, aj tých, ktoré v minulosti kritizovali spoločnú migračnú a azylovú politiku.

"Teraz je tá cesta nastavená správne, venujeme sa otázkam, ktoré predtým neboli dobre riešené, ako je návratová politika, dôraz na ochranu vonkajších hraníc a podobne," uviedol.

Podľa jeho slov v záveroch summitu sú návrhy, že sa treba venovať spolupráci s tretími krajinami, predchádzať príčinám migrácie a je to oveľa racionálnejšia debata na úrovni EÚ ako v minulosti.

Fiala povedal, že cítiť odhodlanie riešiť migráciu a preto je škoda, že Poľsko a Maďarsko dohodu v tejto forme blokujú.

Premiéri a prezidenti nadviazali na nočné debaty o migrácii krátko po 10.00 hodine miestneho času.

Duda je za referendum

Poľský prezident Andrzej Duda v piatok uviedol, že je otvorený konaniu referenda o reforme azylového systému EÚ, ktoré navrhuje konzervatívna vláda. Opozícia otázku vníma ako súčasť kampane pred jesennými voľbami.

"Referendum je formou priamej demokracie, prečo by sa nemalo uskutočniť?" povedal Duda pre rozhlasovú stanicu Radio Zet.

O myšlienke referenda predtým hovoril vicepremiér a predseda vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski.