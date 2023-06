Netanjahu odmietol poskytnúť Ukrajine obranný systém Železná kupola

Premiér Izraela sa obáva toho, že by sa systému zmocnil Irán.

TEL AVIV. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vylúčil dodanie systému protivzdušnej obrany Železná kupola na Ukrajinu pre obavy, že by sa ho mohol zmocniť Irán. Uviedol to v rozhovore pre americký denník Wall Street Journal.

Netanjahu uviedol, že úspešnosť tohto obranného systému je dôvodom, prečo Izrael nemá veľa obetí napriek tomu, že naň raketami útočia militantné skupiny spoza jeho hraníc. Železná kupola dokáže zachytiť a zostreliť rakety smerujúce na obývané oblasti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Ak by sa systém dostal do rúk Iránu, milióny Izraelčanov by zostali bezbranné a ohrozené," poznamenal izraelský premiér.

Netanjahu ako príklad svojich obáv poukázal na protitankové systémy nasadené libanonskou teroristickou skupinou Hizballáh, ktoré jej dodal Irán po tom, ako dizajn týchto zbraní skopíroval od západných štátov.

V rozhovore pre Wall Street Journal sa Netanjahu tiež ohradil proti nedávnym obvineniam ukrajinského veľvyslanectva v Izraeli, ktoré tvrdilo, že si Jeruzalem zvolil "cestu úzkej spolupráce" s Ruskom.

Netanjahu zopakoval, že Izrael "nie je neutrálny, vyjadrili sme sympatie a postoj k Ukrajine, avšak existujú limity, obavy a záujmy, ktoré máme".

Wall Street Journal konštatuje, že izraelskí predstavitelia sa snažia vyhnúť prílišnému znepriateleniu Ruska v snahe zachovať si dobré vzťahy ako s Moskvou, tak aj s Kyjevom.

"Mojím prvoradým záujmom je zabezpečiť bezpečnosť jediného židovského štátu. Aj naši piloti lietajú hneď vedľa ruských pilotov na oblohe nad Sýriou, aby zablokovali pokusy Iránu vytvoriť druhý front Hizballáhu v Sýrii," dodal Netanjahu.

Hoci obranný systém Železná kupola financovali Spojené štáty, vyvinul ho Izrael, a teda má právo veta pri rozhodovaní o tom, či USA môžu tento systém predať iným štátom.