Českí poslanci v prvom čítaní podporili manželstvo pre páry rovnakého pohlavia

Pre skupinu poslancov je v súvislosti so zmenou neprijateľný názov manželstvo.

PRAHA. Českí poslanci na štvrtkovej schôdzi podporili v prvom čítaní novelu, ktorá má uzákoniť možnosť manželského zväzku pre páry rovnakého pohlavia. Následne začali rozpravu o protinávrhu, ktorý chce zakotviť manželstvo ako zväzok výlučne muža a ženy.

Muž a žena

Podľa návrhu novely občianskeho zákonníka by mali homosexuálne páry rovnaké práva, aké majú teraz v manželstve muž a žena. Po nadobudnutí účinnosti novely by sa registrované partnerstvá, ktoré v Česku existujú od roku 2006, už nemohli uzatvárať. Existujúce registrované partnerstvá by však mohli ostať v platnosti.

Pre skupinu poslancov je v súvislosti so zmenou neprijateľný názov manželstvo. S obsahom zákona súhlasia, ale požadujú, aby sa takýto zväzok nazýval inak. Jedna z navrhovateliek novely, šéfka snemovne Markéta Pekarová Adamová, uviedla, že v tejto otázke je priestor na dohodu. Predlohou sa teraz budú zaoberať parlamentné výbory.

Emocionálny príhovor

Poslanci sa následne začali v prvom čítaní zaoberať protinávrhom skupiny konzervatívnych poslancov, ktorí chcú do Listiny základných práv a slobôd zakotviť, aby bolo manželstvo definované ako zväzok muža a ženy. Navrhovatelia ho tým chcú chrániť pred snahami o jeho "ohrozenie".

V stredu sa na tému manželstva a rodičovstva pre gay a lesbické páry uskutočnila v Senáte konferencia, na ktorej vystúpil aj prezident Petr Pavel.

"Nie je možné, aby mala časť spoločnosti obmedzené práva z dôvodu svojej orientácie," vyhlásil prezident a dodal, že česká spoločnosť je podľa rôznych prieskumov "manželstvu pre všetkých" významne naklonená.

S emotívnym prejavom vystúpila aj šéfka snemovne Markéta Pekarová Adamová. Pri slovách, že by rovnaký zväzok, v akom je ona, chcela dopriať všetkým, si utierala slzy.