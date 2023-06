Erdogan ostro skritizoval Švédsko, že umožnilo protest s pálením Koránu

Urážanie moslimov nie je sloboda myslenia, vyhlásil turecký prezident.

ISTANBUL. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok odsúdil Švédsko za to, že umožnilo protest pred mešitou v Štokholme, počas ktorého bolo zapálených niekoľko strán Koránu, posvätnej knihy moslimov.

"Nakoniec naučíme arogantných Západniarov, že urážanie moslimov nie je sloboda myslenia," tvrdil Erdogan v televíznom prejave.

"Našu reakciu prejavíme čo najdôraznejšie, kým sa nedosiahne rozhodné víťazstvo nad teroristickými organizáciami a islamofóbiou," dodal turecký prezident.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aktérom najnovšieho incidentu s Koránom bol 37-ročný Salwan Momika, ktorý pred niekoľkými rokmi utiekol z Iraku do Švédska. V stredu za prítomnosti polície pred mešitou v Štokholme najprv Korán pošliapal a potom zapálil niekoľko strán z knihy v čase, keď si moslimovia na celom svete pripomínali sviatok obetovania - íd al-adhá.

Polícia mu síce v súlade s ochranou slobody prejavu udelila povolenie na takýto protest, ale neskôr uviedla, že začala vyšetrovanie pálenia Koránu, ktoré vyvolalo hnev v celom moslimskom svete.

Erdoganove najnovšie tvrdé vyjadrenie prišlo týždeň pred stretnutím ministrov zahraničných vecí Turecka a Švédska v Bruseli, na ktorom sa bude rokovať o žiadosti Štokholmu o vstup do Severoatlantickej aliancie, ktorú Ankara blokuje.

Švédsko spolu so susedným Fínskom upustilo od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality po tom, čo Rusko vlani vo februári vojensky zaútočilo na Ukrajinu. Obe krajiny následne signalizovali svoj zámer vstúpiť do NATO. Fínsko do Aliancie vstúpilo začiatkom apríla tohto roka.

Švédsku stále chýba ratifikácia kandidatúry zo strany dvoch členských krajín - Turecka a Maďarska.