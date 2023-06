Súd označil plán britskej vlády posielať azylantov do Rwandy za nezákonný

Krajinu sudcovia nepovažujú za bezpečnú.

LONDÝN. Plán britskej vlády deportovať žiadateľov o azyl do Rwandy je nezákonný. Rozhodol o tom vo štvrtok britský odvolací súd, ktorý tak zmaril zámery kabinetu premiéra Rishiho Sunaka.

Sudcovia verdikt zdôvodnili aj tým, že Rwandu nemožno považovať za "bezpečnú tretiu krajinu", kam by bolo možné migrantov posielať.

AP pripúšťa, že britská vláda, ktorá prišla so sporným plánom v snahe odradiť migrantov od riskantnej plavby cez Lamanšský prieliv, toto rozhodnutie pravdepodobne napadne na Najvyššom súde Spojeného kráľovstva.

Prvý deportačný let zablokoval európsky súd pre ľudské práva

Agentúra Reuters objasnila, že vlády Spojeného kráľovstva a Rwandy sa pred viac ako rokom dohodli, že časť ilegálnych migrantov pošlú z Británie do Rwandy, kde budú spracúvať ich žiadosti o azyl. Tí, ktorým by azyl udelili, by však zostali v Rwande a nevracali by sa do Británie.

Prvý plánovaný deportačný let zablokovalo pred rokom rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý na poslednú chvíľu zabránil takýmto deportáciám až do ukončenia súdneho konania v Británii.

Britský Najvyšší súd vlani v decembri rozhodol, že vládny plán je v súlade so zákonom a neporušuje záväzky Británie vyplývajúce z Dohovoru OSN o utečencoch alebo iných medzinárodných dohôd.

Najvyšší súd tým síce zamietol žalobu niekoľkých žiadateľov o azyl, humanitárnych organizácií a odborového zväzu pohraničníkov, ale žalobcom súčasne umožnil napadnúť rozhodnutie vo viacerých bodoch – vrátane toho, či je plán Sunakovej vlády "systémovo nespravodlivý" a či by boli žiadatelia o azyl v Rwande v bezpečí.

Nedostatky azylového systému

Sudca Ian Burnett vo štvrtok pri oznámení rozhodnutia odvolacieho súdu konštatoval: "Nedostatky azylového systému v Rwande sú také, že existujú vážne dôvody domnievať sa, že je reálne riziko, že osoby poslané do Rwandy vrátia do ich domovských krajín, kde im hrozí prenasledovanie alebo iné neľudské zaobchádzanie."

Reuters doplnil, že aj keby vláda na Najvyššom súde uspela, deportačné lety sa tento rok s veľkou pravdepodobnosťou nezačnú.

Rozsudok odvolacieho súdu súčasne označuje za ranu pre Sunaka, ktorého vláda sa borí s vysokou mierou inflácie, klesajúcou podporou verejnosti a je pod rastúcim tlakom vlastnej strany i verejnosti, aby riešil prílev migrantov na malých či technicky nespôsobilých člnoch a lodiach k britskému pobrežiu.

Sunak si stanovil "zastavenie člnov" ako jednu zo svojich piatich priorít. Nádejal sa, že pokles počtu ilegálnych migrantov by jeho Konzervatívnej strane mohol pomôcť k víťazstvu v najbližších parlamentných voľbách.