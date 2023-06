Netanjahu tvrdí, že z kontroverznej reformy súdnictva odstránil kľúčové ustanovenie

Vládny návrh vyvolal v Izraeli masové protesty.

JERUZALEM. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu informoval, že zo svojho kontroverzného plánu reformy súdnictva odstránil kľúčové ustanovenie. Vládny návrh reformy vyvolal v Izraeli dlhotrvajúce masové protesty i politickú krízu.

V rozhovore pre denník Wall Street Journal, ktorý uverejnili vo štvrtok, Netanjahu deklaroval, že má v úmysle pokračovať v reformách, ale bez ustanovenia, ktorého cieľom bolo obmedziť právomoci najvyššieho súdu a dať politikom väčšie slovo pri výbere sudcov. Uviedol tiež, že "niekoľko vecí" zmenil hneď po predložení pôvodného návrhu.

Reformy rozdelili krajinu na dva tábory

Na otázku novinára, či sa spomínané sporné ustanovenie v budúcnosti zavedie, Netanjahu odpovedal: "Ľudia to jednoducho nevedia, nesledujú to. Povedal som, že je to vylúčené."

Kancelária predsedu izraelskej vlády sa na žiadosť agentúry AFP odmietla k záležitosti bližšie vyjadriť.

V marci, keď v Izraeli eskalovali protesty proti justičnej reforme, Netanjahu oznámil "prestávku" v jej schvaľovaní parlamentom, aby vytvoril priestor pre vyjednávanie o reformách, ktoré rozdelili Izraelčanov na dva tábory.

Navrhované zmeny v súdnom systéme vyvolali nielen protesty v Izraeli, ale aj ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva, ku ktorej sa pridal i blízky spojenec Izraela – Spojené štáty.

Cesta k autokracii

Netanjahu rozhovore konštatoval, že sa snažil dosiahnuť "široký konsenzus" s opozíciou, ale 14. júna jej dvaja hlavní lídri – Jair Lapid a Benny Ganc – od rokovaní odstúpili.

Netanjahuova vláda, ktorá je koalíciou jeho strany Jednota (Likud) a krajne pravicových a ultraortodoxných strán, označuje reformy v justícii za potrebné v záujme obnovenia rovnováhy právomocí medzi zákonodarcami a súdnictvom.

Odporcovia plánu sa však domnievajú, že by to mohlo otvoriť cestu k autoritárskejšej vláde.