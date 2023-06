Stoltenberg povedie jednania s Tureckom o vstupe Švédska do NATO ešte pred summitom

Vstup Švédska do NATO stále blokujú Turecko a Maďarsko.

BRUSEL. Avizované stretnutie vysokých predstaviteľov Turecka, Švédska a Fínska sa uskutoční 6. júla v bruselskom sídle Severoatlantickej organizácie.

V stredu to oznámil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Cieľom schôdzky má byť získať súhlas Turecka so vstupom Švédska do NATO ešte pred júlovým summitom vo Vilniuse 11. a 12 júla.

"Nastal čas privítať Švédsko ako plnoprávneho člena NATO," povedal Stoltenberg novinárom, keď oznámil dátum stretnutia.

Na schôdzke by mali byť prítomní ministri zahraničných vecí Turecka, Švédska aj Fínska, šéfovia spravodajských služieb a predstavitelia zodpovední za národnú bezpečnosť v týchto krajinách.

Vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie stále blokuje Turecko a Maďarsko, pripomína AP. Turecko obviňuje Štokholm z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré Ankara považuje za bezpečnostnú hrozbu, vrátane Strany kurdských pracujúcich (PKK) a osôb spojených s pokusom o prevrat v roku 2016.

Maďarsko doposiaľ verejne nedeklarovalo svoje výhrady voči vstupu Švédska, hoci stále odďaľuje jeho ratifikáciu v parlamente. Podľa predstaviteľov NATO sa pozícia Maďarska zmení po odobrení vstupu Tureckom.