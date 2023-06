Bez maku afganským farmárom hrozí hlad. Taliban však sľúbil, že jeho pestovanie zakáže

Ich produkcia tvorí 80 percent svetových zásob ópia a heroínu.

Poľnohospodári, ktorí obrábajú svoje makové polia, sledujú robotníkov najatých vládou Talibanu. Tí minulý mesiac zničili ďalšiu časť poľa v afganskej provincii Nanghahár. (Zdroj: Lorenzo Tugnoli — The Washington Post)

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Delawar Torkhan a jeho skupina vojakov s puškami obkľúčili pestovateľov ópia. Prehovoril tak hlasno, aby ho počuli všetci - krčiaci sa muži, ticho zúriace ženy, ale predovšetkým jeho veliaci dôstojník sediaci v neďalekom SUV.

„Už sú to mesiace čo sme vám povedali, aby ste nepestovali mak. Najvyšší vodca to nariadil, a vy ho nepočúvate,“ povedal Torkhan, miestny bezpečnostný predstaviteľ Talibanu. „Ak v tom budete pokračovať, postavím vás pred súd a na šesť mesiacov vás uväzním.“

Nebola to hrozba. Bolo to divadlo.

Na príkaz svojho najvyššieho vodcu Haibatulláha Achundzadu afganskí vládcovia z hnutia Taliban v apríli 2022 zakázali miestnym farmárom pestovanie maku, výnosnej plodiny, na ktorej zarábajú.

Po roku nie je jasné, či sa Talibanu podarí výrazne obmedziť pestovanie plodiny, ktoré podľa odhadov OSN tvorí desatinu celého afganského hospodárstva. Pestovatelia maku v krajine dodávajú suroviny, ktoré po spracovaní, rafinácii a exporte do Európy cez Irán a Pakistan tvoria 80 percent svetových zásob ópia a heroínu.

Ak Taliban neuspeje, podľa medzinárodných pozorovateľov to bude vinou slabej vymožiteľnosti práva, korupcie a skutočnosti, že pre farmárov nemajú žiadne ekonomické alternatívy.

Boh vie, že smútim

Tu na mieste, vo východnom Afganistane, prípad jednej vojnou zničenej dediny susediacej so zasneženými vrcholmi pakistanských kmeňových oblastí ukazuje, ako môže snaha o elimináciu podkopať nesúhlas a drobné prejavy súcitu.

Torkhan, ktorý sa v roku 1995 pridal k Talibanu, po odchode svojho nadriadeného okamžite prepustil zadržaných pestovateľov ópia. Mnohých z nich pozná už desaťročia, patrili k jeho paštúnskemu kmeňu Šinvári.

Prechádzal popri zničených domoch s výhľadom na strmé terasy pokryté kobercami ružových a bielych makovíc. Dedina už trpela dosť, povzdychol si. Bagdara bola obsadená bojovníkmi Islamského štátu, ktorí vyhnali miestnych obyvateľov a urobili si z nej svoj úkryt v horách. Neustále ju ostreľoval Taliban, ktorý sa snažil Islamský štát vyhnať. Americká armáda v roku 2017 zhodila v priľahlom údolí „matku všetkých bômb“, svoju najväčšiu nejadrovú bojovú hlavicu.

Aj samotný Taliban počas svojho povstania roky pestoval ópium a z produkcie vyberal dane na financovanie svojej kampane. Teraz, povedal Torkhan, jeho vlastní vodcovia pripravujú vojnou vyčerpaných dedinčanov o ich jedinú nádej na obnovu.

Keď sa objavili likvidačné čaty Talibanu, aby zničili úrodu maku, ženy spoza hlinených stien kričali na mužov urážky. Chorí a starí ľudia ho prosili o peniaze.

Torkhan sa priznal, že ho sužuje pocit viny, keď ho dedinčania konfrontujú na poliach. „Ale nebol by som dobrý moslim, keby som neposlúchol príkazy svojho najvyššieho vodcu,“ povedal. „Boh vie, aký smútok nosím v srdci.“

Vysoká cena nelegálnej ekonomiky

Vodcovia Talibanu, ktorí považovali výrobu drog za neislamskú, zakázali pestovanie maku počas svojho prvého obdobia pri moci pred 25 rokmi. Po zvrhnutí Talibanu v roku 2001 nová afganská vláda pokračovala v eradikačných kampaniach, ale zistila, že ich dosah je obmedzený v odľahlých miestach, ako je Bagdara, ktorú Taliban stále fakticky spravoval.

Od opätovného prevzatia moci v roku 2021 sa vodcovia Talibanu znova zaviazali prísne potláčať výrobu a predaj drog. Analytici tento krok interpretovali ako pokus diplomaticky izolovanej skupiny vylepšiť si imidž zodpovednej vlády, ale za zákaz zaplatí krajina vysokú cenu, vraví Vanda Felbab-Brown, expertka z Brookingsovho inštitútu, ktorá radila americkej vláde v oblasti afganskej drogovej politiky.

Rodiny niektorých vodcov Talibanu, podobne ako vysokí predstavitelia predchádzajúcej afganskej vlády, sa spoliehajú na nelegálnu ekonomiku, ktorá im prináša značné bohatstvo, a nespočetné množstvo poľnohospodárov je od nej závislých, aby sa vyhli hladomoru, uviedla Felbabová-Brownová.

„Je určite pravdepodobné, že budú schopní vyvolať elimináciu maku na základe strachu, ako to urobili v roku 1999,“ povedala. „Ale môže to vydržať? No nie, pokiaľ krajinu absolútne nezruinujú. Mak je základom politického a hospodárskeho života Afganistanu.“

V Kábule predstavitelia Talibanu tvrdia, že sú absolútne odhodlaní mak zlikvidovať. Od apríla, keď sa začala prvá sezóna zberu úrody, do vyhlásenia zákazu v minulom roku, zničili tímy na likvidáciu maku, ktoré boli takmer denne nasadzované po celej krajine, približne štyritisíc hektárov makových polí, povedal Haseebullah Ahmadi, šéf štábu národného úradu pre boj proti drogám.

To je však len malý pokrok. V novembri Úrad OSN pre drogy a kriminalitu odhadol, že v roku 2022 sa pestovalo 233-tisíc hektárov ópia, o 32 percent viac ako rok predtým. Predaj ópia vlani afganským poľnohospodárom vyniesol 1,4 miliardy dolárov, čo predstavuje takmer 30 percent celkovej poľnohospodárskej produkcie, vypočítala agentúra OSN.

„Je to takmer všade,“ povedal Ahmadi, keď vo svojej aplikácii WhatsApp ukazoval videá z desiatich rôznych provincií, natočené v ten deň. Jeho muži mlátili palicami makové rastliny v Kundúze. Jeho traktory zrovnali so zemou celé polia v Badachšáne.

„Vidíte, že sme odhodlaní dodržiavať naše sľuby a nariadenie nášho najvyššieho vodcu,“ povedal nadšene.

Päťročný plán

V hlavnom meste provincie Džalalabád boli miestni predstavitelia Talibanu vo svojich komentároch miernejší. Hadži Atta Mohammad Qudrat, regionálny protidrogový úradník a Torkhanov nadriadený, uviedol, že Taliban pracuje na päťročnom pláne na nájdenie náhradných plodín, z ktorých sa bude zarábať. Úradníci dúfali, že naučia farmárov pestovať hing, drahé korenie obľúbené v juhoázijských kuchyniach, alebo drahé odrody cesnaku.

„Ak by existoval spôsob, ako prižmúriť oko nad pestovaním maku, nevystavovali by sme našich ľudí ďalším finančným ťažkostiam,“ povedal. „Ale jasne sme im povedali, že to nebudeme vôbec tolerovať. Dali sme sľub medzinárodnému spoločenstvu a dedinčania dali sľub nám.“

Medzi skalnatými kopcami a strmými roklinami Bagdary pôsobil Torkhan spomedzi predstaviteľov Talibanu najkonfliktnejšie.

Narodil sa neďaleko, v susednom okrese. Ako mladý muž bojoval v týchto kopcoch proti sovietskym vojakom a zároveň študoval na Darul Uloom Haqqania, seminári v Pakistane, ktorý je známy tým, že vychováva džihádistov.

Po vstupe do Talibanu sa Torkhan stal miestnym tieňovým guvernérom skupiny, ktorý vyberal dane z úrody ópia a dodával zbrane povstalcom proti afganskej vláde podporovanej USA. Keď prišli bojovníci Islamského štátu, Torkhan povedal, že viedol boj proti nim, až kým ho pri nočnom nálete nezajali afganské špeciálne jednotky, aby ho v roku 2020 v rámci rokovaní Talibanu s afganskou vládou prepustili.

„Keď som bol bojovníkom, bol som zodpovedný za tieto hory,“ povedal Torkhan. „Poznám tu každého. Chodili do mojej dediny.“

Nie že by Torkhan – alebo akákoľvek vláda – niekedy poskytovali v konfliktom zmietanom okrese veľa služieb. „Nikto pre nás nikdy nič neurobil, a preto sme chudobní,“ povedal farmá Abdul Zarif. „Žiadne kliniky, žiadne cesty, žiadne školy. Naše deti chodia za štúdiom šesť hodín pešo.“

Nejde o zisk

V roku 2017 život v dedine s tisíc obyvateľmi narušil príchod bojovníkov z Pakistanu, ktorí prisahali vernosť Islamskému štátu a začali brutálne presadzovať svoju vôľu. Obyvatelia Bagdary čoskoro utiekli. Vo vlastnej dedine boli v menšine pre rastúcu populáciu Islamského štátu, zloženú zo štyritisíc mužov, žien a detí, čoskoro utiekli.

Štyri roky boli obyvatelia dediny utečencami vo vlastnej provincii, spomína ich vodca Malik Mareph. Niektorí minuli všetky svoje úspory na stavbu chatrčí, aby mohli žiť v púšti. Iní sa snažili uživiť ako robotníci v Džalalabáde, ale v meste sa im nedarilo.

Keď sa v roku 2021 vrátili do Bagdary, väčšina z nich mala veľké dlhy. Svoje domy našli zničené, polia zaplavené. Mnohí sa vrátili k pestovaniu ópia, ktoré im vynášalo 470 dolárov za kilogram, čo je približne šesťnásobok ceny, ktorú mohli dostať za akúkoľvek inú plodinu, povedal Mareph.

V deň príchodu Torkhanovho likvidačného tímu jeho mužov zasypali pokriky miestnych. „Nemusíte sa ničoho báť, keď horlivo ničíte náš jediný zdroj príjmov,“ kričala žena z neďalekého domu.

„Keby ste si dali toľko námahy s tým, aby ste nám radšej zabezpečili jedlo,“ kričala ďalšia.

Vnútri bývalého penziónu, ktorý militanti z Islamského štátu premenili na súdnu sieň pre svoje prísne rozsudky, teraz Torkhan sedel so skríženými nohami a počúval, ako sa dedinčania ventilujú.

Tridsaťročný Sedhan Shah povedal, že bez ópia si môže zarobiť len 1,5 dolára denne zbieraním palivového dreva a jeho predajom v horách. Ide však o sedem hodín chôdze iba jedným smerom.

Mareph povedal, že si nepamätá, kedy naposledy jedol mäso. Dedinčania ukázali na Seyasata, 28-ročného muža, ktorý prišiel o pravú nohu, keď stúpil na mínu Islamského štátu a teraz chodí o barlách. Ako ho bude dedina podporovať?

„Dovoľte nám vypestovať len jednu úrodu, aby sme si mohli opraviť domy, obnoviť strechy,“ žiadal nahnevane Khana Gul, starší dedinčan. „Nepestujeme to preto, aby sme mali zisk.“

Prázdna hrozba

Torkhan si po vypočutí sťažností pretrel oči. Povedal, že príbehy dedinčanov už posunul svojim nadriadeným a ich telefónne čísla dal humanitárnym pracovníkom z Medzinárodného Červeného polmesiaca.

Potom urobil nezvyčajné priznanie. V prítomnosti reportéra povedal farmárom, že hlboko nesúhlasí so zákazom pestovania maku. Pred svojím príchodom varoval farmárov, aby ich nadriadení nevideli, ako zbierajú úrodu na poliach.

„Vyzývam Islamský emirát Afganistanu, aby týmto dedinčanom poskytol pomoc,“ povedal nahlas s odkazom na vládu Talibanu. „Ak trpíte vy, trpím aj ja. Posledných niekoľko mesiacov tejto kampane bolo najhorších v mojom živote.“

Slnko už bolo nízko a desiatky žien a detí sa vrátili na makové polia a ponáhľali sa nazbierať čo najviac, aj keď postupujúci likvidátori o niekoľko metrov ďalej ničili rastliny. Torkhanovi bojovníci sledovali scénu zo svahov, zdanlivo bez záujmu.

„Prosím, podporte našich mudžahedínov,“ povedal Torkhan do reproduktora a vyslovil tak poslednú výzvu predtým, ako so svojimi mužmi naskočil do pick-upu značky Toyota.

Nebolo to nič platné. V mori ružovej a bielej farby si ho farmári nevšímali a on ich nechal, keď sa rútil dolu kopcom, a vôbec nič nepovedal.