Putin stráca kontrolu na Ruskom, ukázalo Prigožinovo povstanie

Môže prísť ďalšia vzbura.

MOSKVA, BRATISLAVA. Žoldniersku skupinu Wagner mnohí vnímali ako projekt ruského prezidenta Vladimira Putina.

Aj keď jeho blízky spolupracovník Jevgenij Prigožin sa k prihlásil až na jeseň 2022, jeho žoldnieri roky predtým vykonávali špinavú prácu v Sýrii, na východe Ukrajiny aj vo viacerých afrických krajinách. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa stali jednou z najefektívnejších síl na fronte.

V piatok v noci však povstali proti Putinovmu režimu. V priebehu pár hodín dostali pod kontrolu dve miliónové mestá a ich vojenské velenia a zastavili len tristo kilometrov pred Moskvou. Ak by Prigožin nepristúpil na dohodu, ktorú sprostredkoval bieloruský prezident Alexander Lukašenko, na predmestie by zrejme wagnerovci dorazili a došlo by aj k bojom. Odkedy sa Vladimir Putin pred 23 rokmi dostal k moci, ešte nikdy nebol jeho režim v takom ohrození.

Bezprostredná hrozba ozbrojených stretov síce pominula, Prigožinova vzbura aj zvláštny kompromis však podľa analytikov zatriasli stabilitou ruského režimu a ukázali, že Vladimir Putin má oveľa menšiu moc, než akú sa svetu snaží ukázať.

V článku sa dočítate: čo ukázala Prigožinova vzbura o ruskej vnútornej bezpečnosti,

ako oslabila Putinovu pozíciu,

že Európa by mala viac podporiť ruskú opozíciu v exile,

aký vplyv bude mať vzbura na frontové dianie na Ukrajine,

čo povedal Prigožin o Zelenskom.

Koniec Putinovho režimu?

Vo svojom prejave v sobotu ráno hovoril Vladimir Putin o pokuse „rozvrátiť Rusko zvnútra“ a o „noži do chrbta našich vojakov aj obyvateľov“. Aj keď svojho dlhoročného spojenca Prigožina ani raz nemenoval, slovo vlastizrada zopakoval viackrát. „Všetci, ktorí sa vydali na cestu zrady, budú potrestaní a budú sa za to zodpovedať,“ odkázal vzbúrencom.