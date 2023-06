Mami, poď von, začala sa občianska vojna. Rusi reagujú na povstanie wagnerovcov

Podľa niektorých ide o historický deň.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Meduza.

Polovojenskí bojovníci Jevgenija Prigožina obsadili Rostov nad Donom - a nemienia sa tam zastaviť. Nikto nevie, ako sa budú v Rusku vyvíjať nasledujúce dni; začiatok Prigožinovho povstania bol pre všetkých, od Vladimira Putina a ruských propagandistov až po nezávislých pozorovateľov, úplným prekvapením.

Redakcia nezávislého portálu Meduza požiadala svojich ruských čitateľov, aby povedali, ako vidia situáciu oni. Nižšie uverejňujeme preklady niektorých najzaujímavejších odpovedí.

Daria

Rostov nad Donom

Približne o jednej ráno sa nad veľkou štvrťou, na západnom okraji mesta, kde bývam, ozvalo dunenie. Pravidelne tu vidíme prelietavať vrtuľníky a lietadlá, ale tento zvuk bol podstatne dlhší a hlasnejší.

Úprimne povedané, bola som vystrašená. V tej chvíli som premýšľala o tom, aké to musí byť pre obyvateľov Ukrajiny, ktorým by takýto hukot zrejme pripadal takmer ako ticho.

Potom približne na 15 minút vypadla elektrina v polovici štvrte. Išla som spať asi o tretej ráno, ale veľa som toho nenaspala - zobudila som sa zakaždým, keď mi prišlo upozornenie na športovom náramku.

Tatiana

Rostov nad Donom

O tom, čo sa deje, som sa dozvedela asi o druhej hodine po polnoci. Najprv som si myslela, že ide o falošné správy, ale ráno som si uvedomila, že to tak nie je.

Nikdy som nebola na strane skupiny Wagner ani ruskej armády, ale keď počúvam Prigožinove vyhlásenia, tak si myslím, že veľa ľudí by mohlo byť na jeho strane. Ruské úrady sú už dlho vzdialené od ľudí, zatiaľ čo verejné osobnosti ako Prigožin, ktoré vedú priamy, „neformátovaný“ dialóg s ruskými občanmi, vyvolávajú viac empatie a pochopenia ako suché a nacvičené prejavy a vyhlásenia úradov.

Jelizaveta

Moskva

Vrátila som sa z práce šialene unavená a hneď som si ľahla do postele. Keď som sa zobudila, videla som správy. Je to ako na začiatku vojny, keď sme išli spať v relatívne známej, ale napriek tomu strašnej situácii a na druhý deň ráno sme mali veľký strach o životy blízkych.

Elena

Penza

Je zrejmé, že ide o vojenské povstanie. Civilistov sa pravdepodobne nedotkne. Vo všeobecnosti to vyzerá skôr ako mafiánska vojna, ale existuje riziko, že civilisti v ruských mestách budú trpieť, ak sa ocitnú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

Existuje potenciál pre občiansku vojnu, ale možno všetko zostane obmedzené na slovné bitky a urážky na internete. Pre Rusko sa to neskončí dobre - to je zaručené.

Konstantin

Moskva

Podľa môjho názoru to, čo sa teraz deje, nie je dôvod na oslavu - Prigožin sa tvári ako bojovník za spravodlivosť, ale ja mu neverím. Som si takmer istý, že ozbrojeným zrážkam sa nevyhneme. Nevidím spôsob, ako by sa situácia dala vyriešiť mierovou cestou.

Diana

Kazaň

Išla som spať v piatok okolo polnoci, pozrela som si ako vždy správy a nemohla som uveriť tomu, čo sa deje.

Asi o jednej v noci vyšla moja 15-ročná sestra z izby, zaklopala na dvere kúpeľne a povedala: „Mami, mami, poď von, začala sa občianska vojna.“

Ráno sme s úsmevom čítali správy a tešili sa z postupu skupiny Wagner. Ničomu nerozumiem - aké sú ich ciele, a čo sa snažia dosiahnuť, ale niekto sa konečne vzoprel vláde a snaží sa dosiahnuť spravodlivosť. Na protestných zhromaždeniach nás bili palicami a teraz proti nim konečne niekto vystupuje so zbraňou.

Leonid

Moskva

Najprv som si myslel, že ide len o ďalší podvod, ale v sobotu ráno som si uvedomil, že prežívame ďalší historický deň. Nikdy som nepodporoval Putinov režim, ale perspektíva „vládnutia kladivom“ ma desí.

Každý vie, že režim sa opiera o bezpečnostné zložky. Polícia nikdy nebola na strane ľudí pri žiadnom pokojnom proteste. Teraz uvidíme, čo si vyberú - či plnenie rozkazov alebo stranu vládnutia s pomocou kladiva.

Akokoľvek je to smutné, zdá sa, že náš osud závisí od nich.

Andrej

Moskva

Myslím si, že sa to skončí porážkou skupiny Wagner a vojenských jednotiek, ktoré sa k nim pridali. Súperiť s armádou, ktorá má vlastný priemysel, byrokraciu a silný propagandistický aparát, ako aj tisíce lietadiel a balistických rakiet, je beh na dlhé trate.

Bude to rovnaké, ako keď ruská armáda vzdoruje vojenskej a ekonomickej sile NATO - porážka. Nie je ťažké odhadnúť, aký výsledok bude mať táto vzbura na frontovej línii.

Eva

Neuvedené

Obávam sa o ľudí žijúcich v regiónoch, kde sa práve teraz nachádzajú wagnerovci. Nikto nevie, ako sa situácia vyvinie. Aj keby sa to všetko skončilo k lepšiemu, nechceme za to zaplatiť ľudským utrpením.

Napriek tomu, že hlavným cieľom wagnerovcov je dostať ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, a celá táto vzbura bola zorganizovaná proti ministerstvu obrany, nie proti režimu, tak to, čo sa teraz deje, sa môže ukázať ako veľký otras a signál pre občanov.

Oleg

Neuvedené

Myslím si, že sa realizujú Prigožinove dlhodobé plány na prevzatie moci. Už pred pár mesiacmi sa objavili náznaky jeho politických ambícií s vlastnou stranou, navyše sa stal rešpektovaným a známym medzi „Z“ vlastencami.

Konstantin

Berlín

Myslím si, že Prigožin našiel potenciálne úspešnú stratégiu, ako sa okamžite stať ruským politikom číslo 2, alebo aj číslo 1, ak sa mu to podarí.

Pre Putina a jeho priateľov je všetko, čo sa hovorí vo verejnom priestore, do veľkej miery divadlom s jedným bábkohercom, ale Prigožin vyzdvihol kľúčové konzervatívne a imperiálne hodnoty, ktoré sú týmto divadlom podporované. Podarilo sa mu upozorniť značný počet ľudí na to, že tieto hodnoty nezodpovedajú realite.

Na jednej strane je desivé pomyslieť na to, čo Prigožin aktívne podporuje a akým politikom by bol. Na druhej strane nech už súčasný systém podkopáva hocikto, dáva to nádej, že sa systém zrúti a v budúcnosti bude možné vybudovať nový.