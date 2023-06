Cameron vidí podobnosť. Implózia miniponorky Titan režiséra Titanicu neprekvapila

V oboch prípadoch neboli dodržané bezpečnostné odporúčania.

WASHINGTON. Režisér kultového filmu Titanic (1997) James Cameron uviedol, že ho správa o implózii ponorného plavidla Titan "rozhodne neprekvapila".

Medzi tragickým koncom miniponorky a zaoceánskeho parníka Titanic vidí podobnosť v tom, že v oboch prípadoch neboli dodržané bezpečnostné odporúčania.

Americký denník The New Republic odhalil súdne dokumenty, ktoré dokladajú, že bývalý zamestnanec firmy OceanGate, ktorá miniponorku prevádzkovala, podal niekoľko sťažností na bezpečnostné nedostatky plavidla, načo dostal výpoveď.

Sám šéf firmy Stockton Rush, ktorý pri nehode tiež zahynul, sa predtým chválil, že v rámci inovácií pravidlá porušuje.

Je to šokujúce

Ponorka Titan slúžila na prepravovanie bohatých turistov k vraku legendárneho zaoceánskeho parníka.

Vo štvrtok pobrežná stráž uviedla, že sa našli jej trosky vo vzdialenosti približne 490 metrov od prednej časti Titanicu a že všetkých päť členov posádky je po smrti.

"Prekvapila ma podobnosť s tragédiou Titanicu, keď kapitán bol opakovane varovaný pred ľadovcami na trase lodi, ale napriek tomu počas bezmesačnej noci pokračoval plnou rýchlosťou do ľadového poľa a mnoho ľudí kvôli tomu zahynulo," povedal Cameron ABC News.

"A keďže sa veľmi podobná tragédia, keď varovanie nebolo vypočuté, odohrala presne na tom istom mieste... si myslím, že je to jednoducho šokujúce. Je to naozaj neskutočné," dodal.

V ďalšom rozhovore s televíziou CNN Cameron uviedol že, správa o implózii Titanu pre neho rozhodne nebola prekvapením.

Režisér, ktorý sám absolvoval 33 ponorov k vraku, povedal, že keď sa v pondelok prvýkrát dozvedel o incidente s Titanom, spojil sa so svojimi známymi, ktorí sa venujú hlbinným ponorom a do pol hodiny zistil, že ponorka stratila komunikáciu i sledovanie súčasne. "Jediný scenár, ktorý ma napadol a ktorý by to mohol vysvetliť, je implózia," uviedol a vyjadril sústrasť pozostalým.

Sťažnosti zamestnanca

Na bezpečnosť ponorky sa podľa zistení denníka The New Republic v minulosti sťažoval zamestnanec prevádzkujúcej firmy OceanGate.

David Lochridge, pilot ponorky a v tom čase riaditeľ námorných operácií, vyjadril v roku 2018 podľa súdnych dokumentov obavy týkajúce sa bezpečnosti ponorky.

Vtedy bol zodpovedný za zabezpečenie bezpečnosti všetkých členov posádky a klientov a odmietol dať zelenú testom prvých modelov ponorky s posádkou kvôli obavám o bezpečnosť - poukázal okrem iného na to, že stroj nie je schopný zostúpiť do takej extrémnej hĺbky, v ktorej sa nachádza vrak Titanicu.

Ten je od svojho stroskotania v roku 1912 na dne oceánu v hĺbke okolo 3 800 metrov.

Lochridge dostal výpoveď a spoločnosť OceanGate ho zažalovala za vyzradenie dôverných informácií o ponorke. V reakcii na to podal protižalobu, v ktorej tvrdil, že bol prepustený, pretože na bezpečnostné problémy upozornil. Právny spor sa podľa The New Republic skončil dohodou.

Generálny riaditeľ OceanGate Stockton Rush však pred kamerou v minulosti pripustil, že v rámci inovácií porušil množstvo pravidiel.

"Chcem, aby si ma ľudia pamätali ako inovátora... porušil som nejaké pravidlá, aby som toto vyrobil. Myslím, že som ich porušil na základe logiky a dobre navrhnutej konštrukcie, karbónové vlákna a titán sa nepoužívajú, ale ja som to urobil," povedal.