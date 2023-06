Sú ako veverička, nechcú, aby sa na nich zabudlo. Estónsko má náskok aj v právach LGBTI+

Štát je dlhodobo symbolom modernizácie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

TALIN, BRATISLAVA. Keď pred rokom Slovinsko schválilo manželstvá pre všetkých, bolo vôbec prvé spomedzi postkomunistických krajín, kde sa tak udialo. Tento týždeň sa k nemu pridalo Estónsko a stalo sa tak prvým štátom, ktorý bol v minulosti pod sovietskou nadvládou a dnes umožňuje manželstvá aj pre LGBTI+.

„Je to, ako keby ma štát konečne prijal,“ povedala pre Reuters 46-ročná lesba Annely Lepamaaová. „Doteraz som musela za všetko bojovať. Musela som ísť pred súd, aby som si mohla adoptovať dieťa, ktoré vychovávam. Teraz som konečne človekom s právami.“

Estónsko tak podporilo svoj imidž jednej z najprogresívnejších krajín bývalého východného bloku. Náskok malo v digitalizácii, v zavedení rovnej dane, v postoji voči Moskve, keď západných partnerov varovalo pred ruskou hrozbou ešte pred minuloročnou inváziou.

V článku sa dočítate: Ako vznikol imidž moderného Estónska, ktorý sa nepáči každému.

Aké príbehy zo Sibíri sa rozprávajú v rodine premiérky Kallasovej.

Ako Estónsko preskočilo v modernizácii éru faxov a pagerov.

Ako sa estónsky národ vyrovnával s rusifikáciou a čo mu chýbalo.

Prečo premiérka čaká na Macrona aj na dôchodcov.

Prečo je práve veverička vzorom premiérky aj celého Estónska.

Teraz sa k Západu približuje v právach LGBTI+ komunity. V utorok sa stalo dvadsiatym európskym štátom uznávajúcim manželstvá párov rovnakého pohlavia.

Prispela k tomu rastúca podpora pre manželstvá párov rovnakého pohlavia. Podľa prieskumu Estónskeho centra pre ľudské práva ho teraz podporuje 53 percent občanov, v roku 2012 to bolo len 34 percent.

Priemer Európskej únie v podpore manželstiev pre všetkých je 39 percent.

Zákon prichádza len pár mesiacov po tom, ako sa estónskej premiérke Kaji Kallasovej v marci podarilo vytvoriť koalíciu, ktorá si manželstvá pre všetkých určila ako jednu z priorít. „Strednej Európe odkazujem, že je to síce náročný boj, ale manželstvo a láska sú niečo, čo musíte presadzovať,“ povedala pre Reuters.

Na Slovensku podľa prieskumu Ipsos pre Denník N z októbra minulého roka súhlasí so zavedením manželstiev ľudí rovnakého pohlavia 32 percent ľudí, za zavedenie registrovaných partnerstiev sa vyslovila takmer polovica opýtaných.

Estónsko zaviedlo registrované partnerstvá v roku 2014, no tie nedávali párom rovnakého pohlavia rovnaké práva pri adopcii alebo uznaní rodičovstva.

„Každý by mal mať právo zobrať si toho, koho miluje a komu sa chce zaviazať,“ povedala v utorok premiérka Kallasová. „Týmto krokom sme sa konečne dostali medzi severské a a tiež ďalšie demokratické krajiny sveta, kde štát zaručuje rovnosť manželských zväzkov. Som hrdá na Estónsko.“

Obraz úspešne tvorený zhora

Estónsko si od získania nezávislosti v auguste 1991 buduje imidž malého pobaltského štátu s 1,3 miliónmi ľudí, ktorý sa rýchlo posúva dopredu. „Zdôrazňuje otvorený trh, liberálnu demokraciu, technologické schopnosti a orientáciu na Západ,“ zhrnul to v roku 2020 Joseph Ellis, profesor politológie z Wingatovej univerzity v americkej Južnej Karolíne.

Bolo medzi prvými postkomunistickými krajinami, ktoré vstúpili do EÚ a do NATO (do oboch podobne ako Slovensko v roku 2004). V roku 2011 prijali euro. „Zdalo sa, že každý novinár si musel zájsť na povinnú jazdu, aby pripomenul, že Estónsko dalo svetu skype a jeho občania sú dokonca natoľko progresívni, že hlasujú online.“

Ellis pripomína, že budovanie imidžu krajiny prebieha väčšinou zhora nadol. Z marketingového hľadiska je dobré, ak z krajiny odchádza dlhodobo rovnaký odkaz, no v demokracii to nie je žiaduce, keďže strany pri moci sa spravidla menia a každá môže klásť dôraz na iné veci.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Estónsko je špička vo vzdelávaní. V porovnaní s ním nám chýbajú hlavne profesionáli Čítajte

„Nie každému Estóncovi sa musí páčiť progresívny odkaz orientovaný na inovácie. V skutočnosti ho mnohí odmietajú,“ pripomína Ellis. Odkazuje na slová politológa Nikolaja Kunitsona pre Euronews, podľa ktorého aj v Estónsku existuje delenie na bohatšie, liberálnejšie hlavné mesto a konzervatívnejší vidiek.

„Existuje akési IT Estónsko Talinu, kde kvalita života presahuje priemer Únie, a zvyšok krajiny, kde životný štandard dosahuje asi len 70 percent úniového priemeru,“ uviedol Kunitson z estónskej Školy štátnej správy, práva a spoločnosti.