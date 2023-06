Proces brexitu mnohých Britov sklamal, vinu pripisujú najmä politikom

Osemnásť percent Britov, ktorí hlasovali za odchod z EÚ, považuje brexit za úspech.

LONDÝN. Menej ako pätina z Britov, ktorí v roku 2016 v referende hlasovali za odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie, považuje Brexit za úspešný krok.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky výskumnej skupiny The UK In A Changing Europe (Spojené kráľovstvo v meniacej sa Európe).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Osemnásť percent Britov, ktorí hlasovali za odchod z EÚ, považuje brexit za úspech. Odchod Británie sa neukázal "ani ako dobrý, ani ako zlý", uviedlo 30 percent podporovateľov brexitu. Podľa 26 percent je príliš skoro na hodnotenie.

Menej ako tretina respondentov (29 percent) tvrdí, že brexit mal negatívny dopad na britskú ekonomiku. Z prieskumu tiež vyplynulo, že 72 percent respondentov nechce o brexite hovoriť.

Z Britov hlasujúcich za odchod z EÚ, ktorí sú nespokojní s dopadmi tohto kroku, sa 70 percent domnieva, že odchod z EÚ mohol dopadnúť dobre.

Takmer polovica ľudí z tejto skupiny viní z negatívneho výsledku brexitu politikov, ktorí sa podľa nich nesnažili. Osemnásť percent respondentov nespokojných s brexitom tvrdí, že rozhodnutie odísť z EÚ mohlo dopadnúť iba zle.

Drvivá väčšina opýtaných (72 percent) uviedla, že by zahlasovala rovnako ako v roku 2016 aj napriek tomu, že by vedela, ako to bude vyzerať o sedem rokov.

Prieskum bol uskutočnený od 26. mája do 2. júna na vzorke 4005 Britov, ktorí v roku 2016 podporili Brexit.