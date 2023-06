Chemoterapia môže spôsobiť zahmlenie mozgu. Ako sa dá liečiť strata krátkodobej pamätie?

Chemo-mozog postihuje väčšinu pacientov.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Po druhom kole chemoterapie rakoviny prsníka povedala Shannon Colleary, že jej mozog je zahmlený.

„Vôbec som nemala krátkodobú pamäť,“ uviedla 57-ročná Collearyová, scenáristka z Los Angeles, ktorá ukončila liečbu v októbri 2021. „Prečo som v tejto miestnosti? Kto je ten človek, ktorý ma práve pozdravil? Odkiaľ ju poznám? Potom som predstierala, že tú osobu poznám, ale často som z interakcie odchádzala stále neistá, kto to je,“ myslela si.

Ako „prázdny“ opísal svoj mozog 19-ročný Justin Schuster z Rye Brook v štáte New York, odkedy v apríli ukončil liečbu Hodgkinovho lymfómu. „Moje myšlienky sa nespracúvajú,“ povedal Schuster, ktorý opustil Lehighskú univerzitu v decembri minulého roka po tom, ako mu objavili zdurenú lymfatickú uzlinu tesne nad kľúčnou kosťou. „Neviem nájsť vhodné slovo a zabúdam, čo sa snažím povedať.“

V článku sa dočítate aj: O tom, ako sa prejavuje chemo-mozog.

Ako chemo-mozog v súčasnosti liečiť.

O potenciálnej budúcnosti liečby chemo-mozgu.

To, čo Collearyová aj Schuster opisujú, sa často nazýva „chemo-mozog“, čo je skrátené pomenovanie vyčerpávajúceho zdravotného stavu charakterizovaného problémom nájsť správne slová, stratou pamäti a neschopnosťou sústrediť sa. Lekári ho nazývajú kognitívnou poruchou súvisiacou s rakovinou a výskumy ukazujú, že postihuje približne 75 percent onkologických pacientov počas liečby, pričom 35 percent uvádza pretrvávajúce príznaky aj po jej ukončení.

To, prečo u niektorých ľudí tento stav nastane a u iných nie, a prečo u niektorých príznaky pretrvávajú celé roky, zatiaľ čo u iných vymiznú za niekoľko mesiacov, zostáva záhadou.

Arum Kim, riaditeľka programu Podpornej onkológie na newyorskej univerzite, však vyzýva ľudí, aby o kognitívnych zmenách komunikovali so svojimi lekármi. „Naozaj dobrá, pokojná komunikácia s onkologickým tímom je dôležitá, pretože existujú veci, ktoré pre to môžeme urobiť - ak o tom vieme,“ vysvetlila.

Čo spôsobuje chemo-mozog?

Jeanne Mandelblatt, riaditeľka Inštitútu Lombardi pre výskum rakoviny a starnutia, sa domnieva, že svoju úlohu zohráva zápal.

„Liečba rakoviny zabíja rakovinové bunky, ale spôsobuje aj poškodenie buniek, ktoré môže urýchliť starnutie a zvýšiť zápal vrátane zápalu v mozgu. To môže ovplyvniť kognitívne schopnosti,“ povedala Mandelblattová, ktorá vedie 15-ročnú longitudinálnu štúdiu „Myslieť a žiť s rakovinou“ zameranú na starnúce pacientky s rakovinou prsníka a kognitívne poruchy.

Dodáva však, že chemo-mozog je nesprávne pomenovanie, pretože pacienti pociťujú poruchy kognitívnych funkcií v dôsledku nielen chemoterapie, ale aj imunoterapie a hormonálnej liečby. „Nie je to všetko iba jeden dôvod, ale ten jav je skutočný a ľudia majú kognitívne problémy, ktoré im ovplyvňujú život,“ spresnila. Chemo-mozog sa pravdepodobne dostaví jednoducho v dôsledku samotnej rakoviny.

„Keď ľudia prechádzajú rakovinou a zotavujú sa, zažívajú množstvo iných problémov, ktoré môžu ovplyvniť ich fungovanie, ale nemusia mať vplyv na ich mozog. V tejto populácii je naozaj vysoká miera nespavosti. Môže tu byť vysoká miera úzkosti a depresie, môže dôjsť k veľkým zmenám životného štýlu. A tie môžu spôsobiť, že budete menej efektívni ako predtým,“ vysvetlila Nicolette Gabel, riaditeľka oddelenia Rehabilitačnej psychológie a neuropsychológie na Michiganskej univerzite.

Collearyová dodala, že zdrvujúca depresia, ktorú zažívala počas liečby, bola ešte horšia ako strata krátkodobej pamäti.

„Bolo mi úplne jasné, že chemoterapia mi zničila všetky pozitívne hormóny v mozgu,“ povedala. „Dopamín, serotonín, oxytocín a endorfíny vo mne jednoducho neexistovali. Niekedy som sa sama seba pýtala, aký zmysel má život. Je príliš nebezpečný, osamelý a smutný,“ vysvetlila.

Liečba, ktorá funguje

Neuropsychológovia ako Gabelová a Eric Zhou, odborný asistent na lekárskej fakulte Harvardovej univerzity, uviedli, že liečba chemo-mozgu si vyžaduje rôzne prístupy.

„Je to kombinácia kognitívnej rekvalifikácie, praktík všímavosti, ktoré pomáhajú znížiť stres a zlepšiť veci, ako je spánok a relaxácia, a znížiť ten druh stresu s vysokou úrovňou kortizolu, ktorý sa vyskytuje, keď ľudia prechádzajú týmito zmenami,“ doplnila Gabelová.

Zhou vyzýva pacientov, aby sa o kognitívnych príznakoch čo najskôr porozprávali so svojimi lekármi. Nedávna štúdia ukázala, že symptómy pacientov sa zlepšili pri nasledujúcich intervenciách.

Cvičenie: V štúdii s viac ako 500 pacientkami s rakovinou prsníka si tie, ktoré cvičili 150 minút týždenne, zachovali kognitívne funkcie podobné kontrolnej skupine pacientov bez rakoviny, povedala Michelle C. Janelsins-Benton, autorka štúdie a docentka na Rochesterskej univerzite.

„Osoby, ktoré boli fyzicky aktívne v čase stanovenia diagnózy, aj keď si to počas liečby neudržali, mali lepšie zachované kognitívne funkcie v porovnaní s tými, ktoré pred liečbou neboli fyzicky aktívne,“ uviedla Janelsinsová-Bentonová.

Predpokladá, že cvičenie bojuje proti zápalu v tele, čo by mohlo pomáhať. V inej štúdii Janelsinsová-Bentonová zistila, že mierne cvičenie tiež pomáha pacientom udržať pozornosť. „Toto treba ďalej skúmať, ale myslím si, že je to veľmi sľubný prínos cvičenia,“ povedala.

Kognitívno-behaviorálna terapia (Cognitive behavioral therapy, CBT): Znovunastavenie vzorcov myslenia a správania môže zlepšiť príznaky a uľahčiť život, uviedol Zhou. „Ak zabúdate, veľmi vám pomôže, ak si doma vytvoríte štruktúrované prostredie, aby ste mali na veci vyhradené konkrétne miesto,“ vysvetlil. Odporúča tiež používanie kalendárov, najmä tých v našich telefónoch alebo smart hodinkách.

Diana Pernicano, 29-ročná zdravotná sestra z Yorktown Heights v štáte New York, si od 19 rokov, keď sa liečila na Hodgkinov lymfóm, všetko zapisuje. Kedysi bola taká roztržitá, že ju požiadali, aby dala výpoveď v jej prvej práci zdravotnej sestry, pretože často zabúdala dôležité informácie.

„Veľmi som sa hanbila,“ priznala. „Našťastie som sa dokázala preorientovať a získala som ďalšiu prácu zdravotnej sestry, ktorú milujem a v ktorej pracujem už deväť rokov.“

Typ CBT nazývaný tréning adaptácie pamäti a pozornosti je podľa Gabelovej obzvlášť účinný. Zároveň je to niečo, čo môžu pacienti ľahko praktizovať doma.

Spánok: Nedostatok spánku „zosilňuje fyziologické zmeny, ku ktorým dochádza u človeka, ktorý má chemo-mozog", objasnil Zhou. Ak bojujete s bezsennými nocami, poraďte sa so svojím lekárom, či by ste nemali vyskúšať CBT, ktorá sa považuje za najlepšiu metódu na riešenie nespavosti. Zhou vysvetlil, že techniky môžu zahŕňať úpravu času spánku, vytvorenie pokojnejšej spálne a „obmedzenie spánku“, ktoré zahŕňa obmedzenie času stráveného v posteli len na tie hodiny, ktoré strávite spánkom - nie sledovaním televízie, čítaním alebo hraním sa na telefóne.

Všímavosť: Podľa ďalšej štúdie na pacientkach s rakovinou prsníka môžu meditácia, hlboké dýchanie a joga zlepšiť kognitívne ťažkosti. „Nie sme si istí, prečo to pomáha, či je to spojenie mysle a tela, alebo preto, že tieto veci sú pre nás jednoducho dobré vo všeobecnosti,“ povedal Zhou.

Psychostimulanty: Hoci zatiaľ neexistujú klinické dôkazy o ich účinnosti, lieky ako Adderall môžu pomôcť. „Ľudia, ktorí majú veľké problémy s kognitívnou únavou a pozornosťou, môžu nájsť významný účinok týchto liekov,“ uviedla Gabelová s tým, že strach z porúch kognitívnych funkcií môže viesť pacientov s rakovinou k tomu, že sa vzdajú liečby, ale nemali by.

„Pre ľudí to všetko môže znieť veľmi desivo a obávam sa, že ľudia odmietnu liečbu, ktorá by ich mohla vyliečiť,“ zhodnotila. „V súčasnosti je miera prežitia pri rakovine taká, o akej sa pred 20 rokmi ani nechyrovalo. Nie je zaručené, že sa u pacienta vyskytne chemo-mozog, ale ak sa tak stane, existujú spôsoby, ako to môžeme riešiť.“

Žiadne schválené riešenia

Na chemo-mozog nie sú v súčasnosti žiadne lieky schválené americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), hoci podľa Mandelblattovej nebude trvať dlho a lekári budú môcť svojim pacientom ponúknuť farmaceutické riešenia.

„Robíme určité pokroky a očakávam, že už schválené lieky budú opätovne použité na chemo-mozog,“ dodala Mandelblattová. Štúdie na myšiach sú podľa jej slov sľubné.

Jedna z takýchto štúdií ukázala, že cisplatin, široko používaný chemoterapeutický liek, mení metabolizmus sfingolipidov v hipokampe myšieho mozgu, kde sa ukladá pamäť, a to zohráva kľúčovú úlohu v chemo-mozgu, uviedla autorka štúdie Daniela Salvemini, riaditeľka Inštitútu pre translačnú neurovedu na Lekárskej fakulte Univerzity v Saint Louis.

Salveminiovej tím potom podával lieky fingolimod a zeposia, ktoré už FDA schválila na liečbu sklerózy multiplex, a zistil, že dokážu zablokovať rozvoj chemo-mozgu u myší.

„Myslím si, že by to mohol byť revolučný prístup k liečbe pacientov s rakovinou a tých, ktorí prežili rakovinu. Sme z toho veľmi nadšení. Chemo-mozog je veľmi reálny a aj keď nepostihuje každého, pre tých, ktorých postihuje, má skutočný vplyv na ich život,“ doplnila Salveminiová s tým, že je ešte potrebné testovanie na ľuďoch.