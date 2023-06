WHO sa pripravuje na šírenie vírusových ochorení v dôsledku javu El Niňo

V dôsledku klimatickej zmeny sa zvyšuje množenie komárov a výskyt dengue.

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa pripravuje na možný nárast šírenia vírusových ochorení ako horúčka dengue, Zika a chikungunya v spojitosti s klimatickým javom El Niňo. Oznámil to v stredu generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra Reuters.

"WHO sa pripravuje na veľkú pravdepodobnosť toho, že (roky) 2023 a 2024 budú poznačené javom El Niňo, čo môže zvýšiť prenos dengue a ďalších tzv. arbovírusov ako sú zika a chikungunya," povedal.

Šéf WHO tiež upozornil, že v dôsledku klimatickej zmeny sa zvyšuje množenie komárov a výskyt dengue sa v posledných rokoch prudko zvýšil najmä v Severnej a Južnej Amerike.

Peru preto tento rok vo väčšine regiónov vyhlásilo mimoriadny stav a peruánska ministerka zdravotníctva Rosa Gutiérrezová minulý týždeň pre nárast prípadov horúčky dengue odstúpila.

El Niňo je pravidelne sa opakujú klimatická odchýlka, pri ktorej sa zvyšuje povrchová teplota vody vo východnej a strednej časti Tichého oceánu.

Tento jav môže v priebehu tohto roka vyvolať extrémne prejavy počasia vrátane tropických cyklón v oblasti zraniteľných ostrovov v Tichom oceáne, prudkých dažďov v Južnej Amerike či sucha v Austrálii a niektorých oblastiach Ázie.