Švajčiarsky prezident Berset oznámil, že na konci roka odíde z vlády

Berset nebude opäť kandidovať, k nečakanému kroku sa odhodlal po jedenástich rokoch, ktoré strávil v rôznych vládnych funkciách.

BERN. Švajčiarsky prezident Alain Berset v stredu oznámil, že na konci roka 2023 odíde z vlády. K tomuto nečakanému kroku sa odhodlal po 11 rokoch, ktoré strávil v rôznych vládnych funkciách.

Druhýkrát prezidentom

Prezidentský úrad je vo Švajčiarsku rotujúcou funkciou, v ktorej sa vždy po jednom roku striedajú členovia tamojšej vlády, sedemčlennej Spolkovej rady, v ktorej je Berset od roku 2012.

Úrad prezidenta pritom tento 51-ročný politik zastáva aktuálne už po druhý raz; prvýkrát to bolo v roku 2018. Medzičasom bol tiež ministrom vnútra či zdravotníctva. Ako šéf rezortu zdravotníctva dohliadal napríklad na zvládanie pandémie koronavírusu.

Nechce sa považovať za nenahraditeľného

"Neodstupujem z funkcie, len oznamujem, že po skončení aktuálneho legislatívneho obdobia už nebudem kandidovať," vyhlásil Berset, čím podľa agentúry Reuters odkazoval na švajčiarske voľby, ktoré sa budú konať v októbri.

Berset je v súčasnosti aj najstaršie slúžiacom členom Spolkovej rady. Ak by podľa jeho slov niekto zostal vo vláde "viac ako 12 rokov", bolo by to pridlho a mohol by sám seba začať pokladať za nenahraditeľného. Švajčiarsky prezident novinárom v Berne tiež povedal, že okrem cvičenia jogy zatiaľ nemá po svojom odchode z vlády žiadne konkrétne plány.