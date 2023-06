Tlak, hĺbka, tma a bahno. Čo všetko sťažuje záchrannú akciu piatich ľudí?

Čas majú zrejme do štvrtkového popoludnia.

Na snímke, ktorú zverejnila spoločnosť Action Aviation, ponorka Titan sa ponára do Atlantického oceánu počas expedície k Titanicu 18. júna 2023. (Zdroj: Action Aviation)

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Americká a kanadská pobrežná stráž nasadili lietadlá, lode a sonarové vybavenie v pretekoch o nájdenie Titanu, 21-metrovej turistickej ponorky, ktorá sa stratila v nedeľu ráno počas ponoru k vraku Titanicu. Na jej palube sa nachádza päť ľudí.

Náročná pátracia misia zahŕňa hladinu oceánu - pre prípad, že by sa ponorka objavila, ale nebola by schopná komunikovať - a obrovské hĺbky pod ňou. Misia predstavuje jedinečnú výzvu, ktorú komplikuje hĺbka oceánu v oblasti.

V závislosti od hĺbky Titanu by mohlo ísť o najhlbšiu pátraciu a záchrannú misiu, aká sa kedy uskutočnila. Záchrannú akciu komplikuje obmedzená viditeľnosť, extrémny tlak a oceánske dno preplnené kusmi vraku Titanicu, ktoré sťažujú sonarovú identifikáciu Titanu. Pátranie je o to naliehavejšie, že ponorka má obmedzené zásoby kyslíka.

Prvou úlohou záchranárov - skôr než sa pustia do akejkoľvek záchrannej misie - je nájsť ponorku. Jej poloha a hĺbka budú mať významný vplyv na schopnosť záchranárov nasadiť techniku na záchranu osôb vnútri alebo pripojiť zdvihák, ktorý ju vynesie na hladinu.

Plavidlo naposledy nadviazalo kontakt s kanadskou výskumnou loďou Polar Prince približne hodinu a 45 minút po ponore v nedeľu ráno a úrady stále nevedia, či je na hladine, alebo pod vodou. Miesto, kde sa ponorka začala ponárať k Titanicu, sa nachádza približne 600 kilometrov od kanadského pobrežia. Titanic leží v hĺbke 3800 metrov.

Lietadlá ju nenašli

Ak je ponorka vybavená zhoditeľným závažím, posádka by mohla tento náklad odhodiť - čo by jej umožnilo vyplávať na hladinu. V utorok však kontraadmirál John Mauger, veliteľ americkej pobrežnej stráže, ktorý vedie pátranie, povedal pre ABC News, že viaceré lietadlá preleteli nad oblasťou Atlantiku „približne vo veľkosti štátu Connecticut“ a hľadali plavidlo.

Odporúčal opatrnosť s odvolaním sa na zložitosť pátracej operácie, najmä ak sa plavidlo pohybuje pod vodou. „Pobrežná stráž nemá všetky zdroje, aby mohla uskutočniť takýto druh záchrany, hoci ide o oblasť, ktorá je v našej pátracej zóne,“ povedal.

„Skutočne sa sústredíme len na to, aby sme sa pokúsili lokalizovať plavidlo,“ povedal Mauger v pondelok pre Fox News. Do rozsiahleho pátrania sa podľa neho zapojilo množstvo „prostriedkov“ využívajúcich vizuálne, radarové a sonarové technológie.

Do leteckého pátrania sú zapojené dve lietadlá pobrežnej stráže C-130, ako aj kanadské lietadlo P-8, uviedla pobrežná stráž. Podľa Maugera môže lietadlo P-8 zhadzovať aj sonarové bóje na detekciu podvodných zvukov.

Aktívne sonarové snímače podľa NOAA vysielajú signály do vody a prijímajú ozvenu od objektov, ktoré sú v ceste signálu. V utorok ráno pobrežná stráž oznámila, že celková oblasť pátrania sa rozšírila na 25 900 štvorcových kilometrov a že na miesto dorazilo kanadské lietadlo P-3 schopné vykonávať sonarové pátranie.

Podľa pobrežnej stráže sa do povrchového pátrania, ktoré prebieha súčasne, zapájajú okolité lode, ako aj kanadská výskumná loď Polar Prince, ktorá ponorku vyslala.

Britské ministerstvo obrany, ktoré nie je zapojené do pátrania, v utorok zdôraznilo problémy a uviedlo, že podľa správ hĺbka, v ktorej sa ponorka nachádza, výrazne presahuje možnosti záchranného systému ponoriek NATO.

Pobrežná stráž v pondelok uviedla, že dúfa v komplexnejšie prehľadanie dna oceánu, čo si však vyžaduje špecializované vybavenie, ktoré úradníci zatiaľ nemôžu nasadiť.

V utorok ráno Mauger uviedol, že na miesto prišlo komerčné plavidlo s diaľkovo ovládanými plavidlami, ktoré sú schopné pátrať v hĺbke.

„Na mieste zatiaľ nemáme zariadenie, ktoré by mohlo vykonať komplexný sonarový prieskum dna. Úzko však spolupracujeme s našimi partnermi v rámci federálnej vlády a kanadských ozbrojených síl a so súkromnými zdrojmi, aby sme túto schopnosť zabezpečili,“ povedal Mauger bez toho, aby spresnil, o akú technológiu pôjde.

Výzva na sonarovú detekciu

Jedným z mála ponorných plavidiel, ktoré sú schopné vykonávať pátranie do takejto hĺbky, je Curv-21 amerického námorníctva, 2900-kilogramový diaľkovo ovládaný stroj, ktorý môže podľa námorníctva pracovať v maximálnej hĺbke 6090 metrov. Táto ponorka je vybavená kamerami s vysokým rozlíšením a sonarovou technológiou a na spojenie s povrchovým plavidlom používa „pupočnú šnúru“. Námorníctvo ju opisuje ako „autonómnu“ a „letecky prepraviteľnú“, čo znamená, že ju možno nasadiť po celom svete.

V roku 2022 námorníctvo nasadilo Curv-21 v 37-dňovej misii na vyzdvihnutie vraku stíhačky F-35 z hĺbky približne 3780 metrov v Juhočínskom mori. Podľa 7. flotily USA dokázal Curv-21 pripevniť k stíhačke lano, ktoré umožnilo lodi vyzdvihnúť ju na hladinu.

Jedna z najhlbších záchranných misií v histórii sa uskutočnila v roku 1973, keď dvaja britskí námorníci uviazli v oceľovej guli na dne 490-metrovej priepasti v Atlantiku. Dvojicu zachránila po troch dňoch ponorka amerického námorníctva CURV III, ktorá k ich ponorke pripevnila lano, vďaka čomu ju mohla vyzdvihnúť na hladinu.

Vrak Titanicu predstavuje pre sonary ďalší problém. „Na dne je veľa trosiek,“ povedal v pondelok Mauger. „Lokalizovať objekt na dne bude ťažké.“

Žiadne svetlo nedosiahne do hĺbky Titanicu, čo znamená, že akékoľvek vizuálne pátranie je obmedzené, pretože elektrické svetlá môžu osvetliť len o niečo viac ako šesť metrov, povedal v utorok pre Sky News kontraadmirál kráľovského námorníctva vo výslužbe Chris Parry. Povedal, že oceánske prúdy sú v tejto hĺbke také silné, že by mohli ponorku tlačiť po morskom dne preč od Titanicu, čo by ešte viac skomplikovalo pátranie.

„Dole je úplná tma a navyše je tam veľa bahna a iných vecí, ktoré sa dostávajú do skrutiek ponorky,“ povedal Parry.

Hĺbka tiež vyvíja obrovský tlak na akékoľvek vybavenie nasadené na dne oceánu. „Je to ako vo vesmíre, rovnaký stupeň nebezpečenstva a rovnaký stupeň problémov.“