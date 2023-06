Rusi chceli zabiť agenta na americkej pôde. Vybrali si nešpióna a tak to aj dopadlo

Ruská rozviedka plánovala atentát na bývalého agenta v Miami.

NEW YORK, BRATISLAVA. Hector Alejandro Cabrera Fuentes nebol špiónsky typ. Mexičan vyštudoval mikrobiológiu v Rusku, neskôr získal v Nemecku doktorát. Venoval sa charite, nemal žiadny trestný záznam, rodina bola naňho hrdá.

Špiónom sa však nakoniec stal, aj keď nasilu. Ruskej zahraničnej rozviedke SVR sa totiž podarilo využiť jednu z jeho slabín. Fuentes mal totiž dve manželky, jednu z nich doma v Mexiku, druhou bola Ruska žijúca v Nemecku.

V roku 2019 tej druhej neumožnili s dvoma dcérami opustiť Rusko a vrátiť sa do Nemecka. Keď za nimi Fuentes prišiel, ruskí tajní mu naznačili, že by si mohli navzájom v niečom pomôcť.

Oprávnené obavy o život agenta

V tejto chvíli sa začína príbeh, ktorý ukazuje, že pokus o atentát na bývalého agenta Sergeja Skripaľa v Británii nebol ojedinelý a režim prezidenta Vladimira Putina bol pripravený zabíjať aj na americkej pôde.

Cieľom bol Aleksandr Potejev, bývalý ruský spravodajský dôstojník, ktorý neskôr posunul americkej FBI informácie vedúce k odhaleniu siete jedenástich ruských spiacich agentov žijúcich v Spojených štátoch.

Prezident Barack Obama chcel v roku 2010 zlepšovať vzťahy s Ruskom a desiatich ruských špiónov vrátil do Ruska. Potejev ostal žiť na Floride. Američania sa po pokuse otráviť Skripaľa obávali, že aj on by sa mohol stať cieľom.

Tieto obavy boli zjavne oprávnené, píše odborník na spravodajské služby z Harvardovej unvierzity Calder Walton v novej knihe Špióni: Epická spravodajská vojna medzi Východom a Západom. Tvrdenia o snahe zavraždiť Potejeva potom overoval denník New York Times.