Ponorku Titan nikto nezávislý netestoval, odborníci už v roku 2018 varovali pred možnou katastrofou

Titan stále nenašli.

Na snímke, ktorú zverejnila spoločnosť Action Aviation, ponorka Titan je pripravená na ponor do Atlantického oceánu počas expedície k Titanicu 18. júna 2023. (Zdroj: Action Aviation)

BOSTON. Odborníci pred niekoľkými rokmi varovali prevádzkovateľa ponorky Titan, ktorá sa teraz stratila pri plavbe k vraku zaoceánskej lode Titanic, pred možnými "katastrofickými" problémami. Vyzvali ho tiež, aby podmorské zariadenie podstúpilo certifikačný proces. Napísal to denník The New York Times.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

List adresovaný Stocktonovi Rushovi, ktorý je šéfom firmy OceanGate a teraz je tiež na palube Titanu, v roku 2018 podpísali viac ako tri desiatky ľudí, vrátane oceánografov, prieskumníkov morských hlbín, inžinierov a predstaviteľov firiem vyrábajúcich ponorky.

V mene americkej Spoločnosti pre námorné technológie v ňom vyjadrili "znepokojenie" týkajúce sa vývoja ponorky a chystaných expedícií a tiež obavy, že "experimentálny prístup" spoločnosti OceanGate by mohol viesť k problémom, a to vrátane katastrofických.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Päť ľudí sa stratilo pri Titanicu. Prečo je ťažké nájsť ponorné plavidlo? Čítajte

Zavádzajúci marketing

V liste sa píše aj o tom, že marketing firmy bol zavádzajúci, pretože tvrdil, že ponorka dosiahne, či dokonca prekročí bezpečnostné normy stanovené agentúrou pre posudzovanie rizík DNV, hoci u nej zariadenie spoločnosť nenechala otestovať.

OceanGate v roku 2019 potvrdila, že Titan netestovala žiadna nezávislá organizácia. Vysvetľovať každú inováciu externému subjektu ešte predtým, ako je testovaná v reálnom svete, je totiž podľa firmy v prípade rýchlych inovácií neprijateľné.

Podľa odborníkov je však práve testovanie treťou stranou "zásadnou súčasťou bezpečnostných opatrení, ktoré chránia všetkých užívateľov ponoriek".

Spoločnosť, ktorej ponorka sa stratila v nedeľu s piatimi ľuďmi na palube východne od pobrežia kanadskej provincie Nový Foundland, sa k listu odmietla vyjadriť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Záchranári pátrajúci po nezvestnej ponorke Titan zaznamenali pod vodou zvuky Čítajte

Titan mal viacero problémov

Nie je to prvýkrát, keď sa Titan dostal do problémov. Nemecký podnikateľ Arthur Loibl, ktorý ponor k Titanicu absolvoval, serveru Spiegel Online povedal, že sa v čase jeho cesty opakovane vyskytli problémy s batériami a jeden z predchádzajúcich ponorov musel byť prerušený v hĺbke 1600 metrov.

Keď bol v roku 2018 na palube ponorky korešpondent americkej televízie CBS David Pogue, prestala zase fungovať komunikácia a trvalo vyše dve hodiny, kým sa ju podarilo obnoviť.

Pogue tvrdí, že by sa zariadenie malo aj v prípade výpadku elektrickej energie dostať na hladinu. To, že na hladine nepláva, podľa neho môže znamenať dve veci. Buď sa ponorka o niečo zachytila na dne, čo ale považuje za nepravdepodobné, pretože tam nič okrem Titanicu nie je. Alebo došlo k porušeniu trupu a ponorka je zničená.