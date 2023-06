Ženatí kňazi, začlenenie LGBTI+ ľudí aj viac žien. Vatikán zverejnil zhrnutie k synode biskupov

Proces synody bude pokračovať aj budúci rok.

VATIKÁN. Vatikán zverejnil zhrnutie dvojročných konzultácií k októbrovej synode biskupov.

Pracovný dokument vyzýva rímskokatolícku cirkev, aby podnikla konkrétne kroky na povýšenie žien do rozhodovacích úloh, na „radikálne začlenenie“ komunity LGBTQ+ a na nové opatrenia týkajúce sa zodpovednosti, ktoré by kontrolovali, ako biskupi vykonávajú svoju právomoc.

Sexuálne zneužívanie aj LGBTI+ ľudia

Dokument zdôrazňuje kľúčové obavy, ktoré sa objavili počas konzultačného procesu, ktorý sa začal na úrovni farností a skončil sa siedmimi zhromaždeniami na celom kontinente.

Poukázal najmä na zničujúci dopad, ktorý mala na veriacich kríza okolo sexuálneho zneužívania zo strany duchovenstva.

Na rozdiel od predchádzajúcich pracovných dokumentov syntéza nestanovuje pevné body, návrhy alebo závery, ale kladie sériu otázok na ďalšiu diskusiu počas októbrového zhromaždenia.

Dokument zahŕňa „jednomyseľnú“ a „zásadnú“ výzvu, aby ženy mali prístup k riadiacim pozíciám a pozíciám so zodpovednosťou. Pýta sa, či je možné vytvoriť nové služby vrátane diakonátu, čo odráža dlhoročné výzvy niektorých žien, aby boli vysvätené za diakonky v cirkvi.

„Väčšina“ celokontinentálnych zhromaždení a „niekoľko“ biskupských konferencií podľa dokumentu žiadajú, aby sa synoda zaoberala otázkou diakonátu.

Zhrnutie sa tiež pýta na konkrétne kroky, ktoré môže cirkev podniknúť na to, aby lepšie privítala LGBTQ+ ľudí a ďalších, ktorí sa cítia marginalizovaní a neuznávaní cirkvou, aby sa necítili súdení a vylúčení.

Agentúra AP poukazuje na významný posun, keďže dokument používa terminológiu „LGBTQ+ ľudia“ a nie tradičné vatikánske vyjadrenie „osoby s homosexuálnymi tendenciami“.

Manželstvo pre kňazov

Pracovný dokument opätovne navrhol výzvu na diskusiu o tom, či by sa dalo uvažovať o ženatých kňazoch. To by mohlo pomôcť zmierniť nedostatok duchovenstva v niektorých častiach sveta.

Text tiež vyzýva na „zmysluplnejšie a konkrétnejšie kroky“ na zabezpečenie spravodlivosti pre obete sexuálneho zneužívania.

Poznamenáva pritom, že veriaci sa stali obeťami aj iných typov zneužívania: „duchovného, ekonomického, mocenského zneužívania a zneužívania svedomia“, ktoré „nahlodali dôveryhodnosť cirkvi a ohrozili účinnosť jej poslania“.

Dokument uvádza, že cirkev musí prehodnotiť spôsob, akým hierarchia vykonáva autoritu, a navrhuje štrukturálne, kanonické a inštitucionálne reformy na odstránenie „klerikalizmu“.

Odpor biskupov

Uznáva tiež strach a odpor, ktorý synodálny proces vyvolal medzi niektorými biskupmi, ktorí ho považujú za podkopávanie ich autority a moci.

Transparentnosť a zodpovednosť sú podľa syntézy absolútne nevyhnutné a v rámci opätovného budovania dôvery by podľa nej biskupi mohli podliehať hodnoteniu.

Synoda, ktorá sa uskutoční aj za prítomnosti laikov, je kľúčovou prioritou pápeža Františka, pričom odráža jeho víziu cirkvi, ktorá je viac o radových veriacich ako o kňazoch. V apríli pápež umožnil, aby na na vplyvnom celosvetovom stretnutí mohlo spolu s biskupmi hlasovať aj päť rehoľných sestier.

Proces synody bude pokračovať aj v roku 2024 druhou fázou, po ktorej sa očakáva, že František vydá záverečný dokument zvažujúci návrhy, ktoré mu predložili delegáti.