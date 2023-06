Francúzskom otriasol útok na seniorku a jej vnučku

K prípadu sa vyjadrili viacerí francúzski politici.

BORDEAUX. Sedemdesiattriročnú ženu a jej vnučku v pondelok v Bordeaux napadol mladý muž, ktorý podľa videa obe surovo vytiahol z domu a zvalil na zem.

Podozrivého zadržala polícia, neskôr ho ale z väzby kvôli jeho psychickému stavu prepustila, informovala agentúra AFP. "Bezdôvodné násilie" odsúdil hovorca francúzskej vlády Olivier Véran aj viacero ďalších politikov.

Rodina poškodených sa ohradila proti politickým komentárom k prípadu aj zverejneniu videa z napadnutia, uviedla stanica BFM TV.

Útok sa odohral v pondelok popoludní v Bordeaux pred domom ženy, ktorú sprevádzala jej vnučka, uviedol na twitteri prefekt departementu Gironde. Na videu vidno muž, ktorý za bieleho dňa vtrhne do dverí budovy, násilím vytiahne staršiu ženu aj dieťa, prudko ich zhodí na chodník a potom z miesta činu utečie.

Útočníka nemohli vypočuť

Prokuratúra v Bordeaux uviedla, že zadržaného muža nemohli vypočuť, pretože má "závažné poruchy správania spojené so schizofréniou a psychotickou patológiou".

Muža podľa nej prevzala do starostlivosti psychiatrická liečebňa a na výsluch do väzby sa vráti, akonáhle to jeho zdravotný stav umožní.

Muž podľa polície po zadržaní "nehovoril súvisle". Vo svojich prvých výpovediach uviedol, že je "v psychiatrickej starostlivosti a prerušil liečbu", uviedla prokurátorka v Bordeaux Frédérique Porterieová.

Napadnutú ženu po útoku hospitalizovali, ale "nie je v ohrození života", oznámil AFP policajný zdroj. Dodal, že podozrivý "je Francúz, narodený vo Francúzsku (v Bordeaux) v roku 1993".

Polícia muža pozná, "v trestnom registri má asi dvadsať záznamov", povedal zdroj. Denník Le Figaro ho označil za "recidivistu a bezdomovca".

Reagujú aj politici

K prípadu sa vyjadrili viacerí francúzski politici. "Neznesiteľné zábery útoku na babičku a jej vnučku. Ponúkam im svoju plnú podporu," napísal na twitteri bývalý starosta Bordeaux Nicolas Florina, ktorý video zverejnil.

Vládny hovorca Véran vyjadril "hlboké pohnutie" a uviedol, že staršia obeť by mohla byť "babičkou nás všetkých".

"V prvom rade myslím na babku, vnučku, rodinu a priateľov," uviedol Véran a dodal, že páchateľovi hrozí až desať rokov väzenia za "násilie s priťažujúcimi okolnosťami". Podľa hovorcu toto "bezdôvodné násilie ilustruje potrebu bezpečnosti pre francúzsky ľud". Poukázal tiež na to, že vláda zvýšila "viac ako kedykoľvek predtým rozpočet pre justíciu", aj počet strážcov zákona.

Primátor Bordeaux Pierre Hurmic ponúkol obetiam "všetku našu podporu aj empatiu". "Rovnako ako všetci obyvatelia Bordeaux som nesmierne otrasený. Nehľadám obetného baránka. Odpovede sú zložité, v Bordeaux aj inde," dodal.

Video komentovalo aj niekoľko krajne pravicových politikov. "Aká hrôza. Bordeaux dnes. Toto urobili našej krajine. Francúzi, prebuďte sa," napísal na twitteri neúspešný krajne pravicový prezidentský kandidát Éric Zemmour.

Ďalšia neúspešná kandidátka na prezidentku Marine Le Penová z krajne pravicovej strany Národné združenie odsúdila "neistotu zhoršenú migračným chaosom", ktorá sa podľa nej stala "endemickou".

"Koľko takých videí bude potrebných, aby úrady zareagovali?" uviedla. Pre predsedu strany Jordana Bardellu je profil útočníka, ktorý je niekoľkonásobným recidivistom, dôkazom "justičnej laxnosti". "Nechcem Francúzsko, kde vás môžu napadnúť len tak na prahu vášho domu," uviedol.

Ľavica vo svojich reakciách bola opatrnejšia a nechcela vyvodzovať žiadne závery, poznamenal denník Le Figaro.

Rodina odsúdila aj zverejnenie videa

Rodina obetí útoku vyjadrila "znepokojenie nad politickým zneužitím prípadu", uviedla BFM TV.

"Je absolútne neslušné využívať tento incident na zmienky o etnickom pôvode alebo na ospravedlňovanie trestných či migračných reforiem," dodala za rodinu jej právnička.

Rodina odsúdila aj zverejnenie videa z incidentu bez jej súhlasu, čím podľa nej politici narušili jej právo na súkromie.