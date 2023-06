Najprv ich zbili, potom ich vykastrovali. Prípad dvoch ukrajinských vojakov nebude ojedinelý

Podľa mnohých ide o genocídu.

Upozornenie: Text obsahuje opisy násilia, vrátane sexuálneho násilia.

Celý mesiac sa psychologička Anželika Jacenková snažila zistiť, čo sa stalo jej pacientom. Ukrajinskí vojaci, jeden 25-ročný a druhý 28-ročný, o tom však hovoriť nechceli. Dokázali zo seba dostať len to, že tá hrôza sa nedá opísať slovami.

Obaja sa pred liečbou nachádzali v ruskom zajatí – ten mladší mesiac a ten starší tri mesiace.

Po vzájomnej výmene väzňov medzi Ukrajinou a Ruskom poslali oboch na liečbu k Jacenkovej, ktorá sa v ukrajinskej Poltave zaoberá problémovými mladými mužmi. „Z predchádzajúcich prípadov som vedela, že ich pravdepodobne mučili,“ uviedla Jacenková pre britský denník The Times.

Hovorí, že ju máločo prekvapí, keďže zvykne liečiť tie najťažšie prípady. Priznáva však, že sa nedokázala správať profesionálne, keď sa jej pacienti konečne rozhodli zdôveriť s hrôzami, ktoré zažili. „Nikdy som nič také strašné nepočula. Povedala som im, že potrebujem ísť na toaletu, a tam som sa rozplakala. Nechcela som, aby to videli, aby si nemysleli, že pre nich neexistuje žiadna nádej.“

Obaja muži popísali, ako ich opití Rusi najprv surovo zbili a potom ich vykastrovali nožom.

Podľa Jacenkovej slov sa jeden z vojakov čudoval, že je vôbec ešte nažive. „Bolo tam toľko špiny a krvi, až som si myslel, že zomriem na otravu,“ opísala jeho slová psychologička.

V očiach Jacenkovej ide o genocídu, ktorú ruské vojsko už dlhodobo pácha na Ukrajincoch. Spomenula aj to, čo ukrajinským zajatcom Rusi počas kastrácie povedali: „Robíme to preto, aby ste nemohli mať deti.“ Traumatická udalosť spôsobila, že obaja muži trpeli samovražednými sklonmi. Jacenkovej 25-ročný pacient sa o ňu aj pokúsil. „Ich dôstojnosť bola vážne poškodená a nemôžu na to zabudnúť.“

V článku sa dočítate aj: Aké spôsoby mučenia popisujú preživší ukrajinskí vojaci.

Ako Rusi privítajú zajatcov v tábore.

Prečo niektorí vojaci trvajú na návrate do boja.

Počítal do troch

Bežné mučiace praktiky údajne zahŕňajú predovšetkým elektrické šoky, bitie, zakrývanie tváre a predstierané popravy, ale v mnohých prípadoch ide aj o znásilnenia či kastrácie.