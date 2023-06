Trump na Fox News obhajoval zaobchádzanie s dokumentmi. Z Bieleho domu sa vraj balil narýchlo

Televízia Fox News Trumpa podporovala počas takmer celého jeho funkčného obdobia.

WASHINGTON. Bývalý americký prezident Donald Trump obhajoval svoj spôsob zaobchádzania s tajnými dokumentmi. Urobil tak počas neobvykle náročného rozhovoru odvysielaného v pondelok v konzervatívnej spravodajskej televízii Fox News.

Bývalý prezident sa obhajuje tým, že Biely dom v roku 2021 opúšťal narýchlo a jeho osobné veci sa údajne pomiešali s dokumentmi. Krabíc plných dokumentov sa zatiaľ nechce vzdať, pretože ich podľa vlastných slov nemal čas roztriediť.

"Odchádzal som narýchlo"

"Za seba môžem povedať, že som odchádzal narýchlo, moji ľudia to všetko iba zbalili a odišli sme. Mal som tam oblečenie, všemožné veci osobnej potreby, prosto kopu, kopu vecí," uviedol 77-ročný bývalý prezident počas rozhovoru s moderátorom televízie Fox News Bretom Baierom.

Ministerstvo spravodlivosti v obžalobe uviedlo dôkazy vrátane zvukovej nahrávky z júla 2021. Tá zachytáva v tom čase už bývalého prezidenta Trumpa, ako sa rozpráva s najmenej troma ďalšími osobami bez potrebnej bezpečnostnej previerky, a ukazuje im čosi, čo nazýva "tajným a prísne stráženým" dokumentom.

Keď Breier naliehal na Trumpa, aby túto nahrávku vysvetlil, ten uviedol, že to nebol tajný dokument, ale kópie rôznych novinových článkov a časopisov. "Mal som veľké množstvo papierov a materiálov týkajúce sa Iránu a všemožných ďalších vecí, ktoré som vtedy držal v ruke, no neboli to dokumenty," tvrdil Trump.

Republikáni s ním súperia, alebo ho kritizujú

Baier tiež na Trumpa zatlačil s otázkou o mnohých republikánoch, ktorí boli pôvodne v jeho službách, no teraz s ním súperia o kandidatúru do Bieleho domu alebo ho ostro kritizujú.

Medzi kritikov sa zaradil aj William Barr, ktorý ako Trumpov minister spravodlivosti odmietol podporiť jeho tvrdenia o zmanipulovaných voľbách. Tie Trump zopakoval aj na Fox News, na čo mu moderátor odpovedal príkro: "Voľby v roku 2020 ste prehrali." Prehral aj súdne spory týkajúce sa týchto tvrdení, dokonca aj keď boli vedené sudcami, ktorých sám vymenoval.

Trump sa minulý týždeň postavil pred súd v Miami, kde mu oficiálne oznámili 37 bodov obžaloby. Tú proti nemu po razii v jeho vile na Floride z augusta minulého roka vzniesla federálna vláda.

Ministerstvo spravodlivosti obviňuje Trumpa, ktorý sa v budúcoročných voľbách chce pokúsiť o návrat do Bieleho domu, z porušenia zákona o špionáži a iných zákonov, pretože po opustení úradu prezidenta si so sebou odniesol tajné dokumenty a neodovzdal ich Národnému archívu.

Televízia Fox News Trumpa podporovala počas takmer celého jeho funkčného obdobia, v apríli tohto roka sa však so spoločnosťou Dominion prevádzkujúcou volebné automaty dohodla na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 787,5 milióna dolárov. Spoločnosť zažalovala televíziu za šírenie lživých vyhlásení šírených bývalým prezidentom aj napriek tomu, že vedela, že sa nezakladajú na pravde.