Johnson vedome klamal parlament, uznali britskí poslanci

Johnson tvrdil, že večierky v premiérskom sídle v čase lockdownu boli v súlade s nariadeniami.

LONDÝN. Britskí poslanci v pondelok drvivou väčšinou 354 ku siedmim hlasom podporili správu mandátovej a imunitnej komisie, podľa ktorej bývalý konzervatívny premiér Boris Johnson vedome klamal parlament, keď tvrdil, že večierky v premiérskom sídle v čase pandemického lockdownu boli v súlade s nariadeniami.

Pre Johnsona to prakticky znamená, že príde o voľný vstup do budovy parlamentu. Na 90 dní by mu tiež bol pozastavený mandát, bývalý premiér však po zverejnení správy z Dolnej snemovne odstúpil dobrovoľne.

Johnson oklamal poslancov

Aféra známa ako Partygate je najvýznamnejším zo škandálov, ktoré prinútili Johnsona k zloženiu premiérskeho mandátu vlani v júli. Osobitná parlamentná komisia na základe skúmania e-mailovej a whatsappovej komunikácie, rozhovorov s úradníkmi a návštev Downing Street minulý týždeň dospela k záveru, že Johnson parlament uvádzal do omylu, keď poslancov presviedčal, že neporušil žiadne protipandemické opatrenia.

Tmavozelené lavice britskej Dolnej snemovne pri pondelkovej debate neboli zaplnené ani z polovice, prítomní poslanci o veci však debatovali s evidentným zápalom a z 650 poslancov večer nakoniec hlasovalo 361.

"Ako premiérka som musela prijímať rozhodnutia o kolegoch a priateľoch, ktoré boli určujúce pre ich životy a kariéry. Ale priateľstvo a spolupráca by nemali byť prekážkou pre to, aby sme urobili to, čo je správne... táto debata je dôležitá a toto hlasovanie je dôležité, keďže sa priamo dotýka dôvery medzi verejnosťou a parlamentom," vyhlásila bývalá premiérka a Johnsonova stranícka kolegyňa Theresa Mayová.

Súhlas s ňou vyjadrila labouristka Harriet Harmanová, predsedníčka predmetnej komisie. Johnson podľa Harmanovej "vedome klamal parlament vo viacerých prípadoch". "Dôkazy ukazujú, že popieral pravdivé, prehlasoval nepravdy, mlčal a klamal," povedala Harmanová.

Slabá podpora

Johnson sám svojich podporovateľov vyzval, aby proti prijatiu záverov komisie nehlasovali. Politický komentátor BBC Chris Manson poznamenal, že dôvodom pre to môže byť, že by vyšlo najavo, akú malú podporu si Johnson teraz zachováva.

Za Johnsona sa však hlasno postavili napríklad bývalí členovia jeho kabinetu Jacob Rees-Mogg, Nadine Dorriesová alebo Priti Patelová.

"Musím tu dnes prehovoriť, pretože po prečítaní správy nevidím žiadne dôkazy, že by Johnson ´klamal parlament vedome, úmyselne a ľahkomyseľne´," predniesla Lia Niciová, ktorá pol roka pracovala ako Johnsonova osobná parlamentná tajomníčka.

Správa imunitnej komisie podľa Niciovej nie je nezávislá a chyba nie je na strane Johnsona, ale ľudí, ktorí pracovali ako jeho poradcovia.

"Mnoho z týchto ľudí naďalej pracuje ako nevolení úradníci okolo Downing Street a vo Whitehalle, "dodala Niciová. Jej slová sa čoskoro stretli s odporom labouristickej opozície, podľa ktorej sa Niciová pokúšala odvádzať pozornosť a prenášať vinu od Johnosna na iných.

Sunak neprišiel, nahneval poslancov

Kritiku od viacerých poslancov za svoju neprítomnosť zožal tiež premiér Rishi Sunak, ktorý ohlásil, že v pondelok večer má po stretnutí so švédskym premiérom iné povinnosti.

Poslancom Konzervatívnej strany podľa vyhlásenia Downing Street dal vo veci správy o Johnosnovi voľné hlasovanie. Sám však neuviedol, ako by hlasoval.

Johnson odstúpenie z parlamentu oznámil minulý týždeň v piatok. Doplňujúce voľby v jeho londýnskom obvode Uxbridge a South Ruislip sa budú konať v júli.

Bývalý premiér oznámil, že sa po mnohých rokoch v politike vráti k novinárke a bude písať stĺpčeky pre bulvárny denník The Daily Mail.