Európska únia a Keňa podpísali po desaťročí rokovaní dohodu o obchodnom partnerstve

NAIROBI. Európska únia a Keňa v pondelok podpísali dohodu o obchodnom partnerstve, ktorá by v prípade vstupu do platnosti po ratifikácii členskými štátmi zabezpečila Keni bezcolný prístup na európsky trh, a to bez obmedzenia množstva dovážaného tovaru.

Pätina exportu

Dohoda s Keňou je vyvrcholením vyjednávaní medzi EÚ a Východoafrickým spoločenstvom (EAC), ktoré trvali takmer desať rokov. Ide o prvú širšiu obchodnú dohodu medzi EÚ a niektorým z afrických štátov od roku 2016.

Vzájomný obchod EÚ a Kene presiahol v roku 2022 hodnotu troch miliárd eur, čo predstavuje nárast o 27 percent oproti roku 2018.

Do EÚ smeruje zhruba pätinu exportu Kene. Ide najmä o poľnohospodárske výrobky - zeleninu a ovocie - alebo čaj či kávu. Viac ako 70 percent rezaných kvetov z Kene putuje práve na európsky trh.

Clá na dovoz tovarov z EÚ do Kene, napríklad chemikálií či strojov, sa budú postupne znižovať počas nasledujúcich 25 rokov. To sa však netýka niektorých citlivých produktov.

Kenský prezident William Ruto opísal dohodu ako "veľmi významný míľnik" a dúfa, že bude implementovaná v budúcom roku. Dodal, že dohoda "zabezpečí stabilný trh pre kenských farmárov a priemyselníkov, ako aj priemyselníkov z EÚ".

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri napísala, že dohoda s "týmto dôležitým africkým partnerom a kľúčovým spojencom v boji proti klimatickej zmene podporí obchod a otvorí nové príležitosti pre zamestnancov, podniky a občanov."

Podpredseda EK Valdis Dombrovskis v pondelok novinárom povedal, že Afrika je "prioritným regiónom" pre EÚ. Európske spoločnosti za posledné desaťročie do Kene investovali jednu miliardu eur, ale údajne existuje "veľký záujem" o navýšenie objemu obchodu. "

Vďaka tejto dohode máme na to vhodnú platformu," dodal Dombrovskis. Dúfa, že dohoda s Keňou zarezonuje aj v iných krajinách kontinentu.

Maják dynamiky a príležitostí

Keňu považujú za spoľahlivú a stabilnú demokraciu v tomto turbulentnom regióne. Podľa Dombrovskisa predstavuje Keňa "maják dynamiky a príležitostí".

V roku 2014 EÚ a Východoafrické spoločenstvo – vtedy pozostávajúce z Kene, Rwandy, Ugandy, Burundi a Tanzánie – ukončili vyjednávania o hospodárskom partnerstve, ktoré sa však rozhodla ratifikovať iba Keňa.

Čína poskytuje Afrike finančné prostriedky vo forme pôžičiek, ktoré sa využívajú najmä na realizáciu infraštruktúrnych projektov. Brusel sa snaží na africkom kontinente konkurovať čínskej iniciatíve Jeden pás, jedna cesta vytváraním ekonomických väzieb s africkými štátmi.

EÚ už vo februári avizovala, že plánuje do Kene investovať stovky miliónov eur prostredníctvom investičnej iniciatívy Global Gateway.