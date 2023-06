Juneteenth odkazuje na bolestivú kapitolu v amerických dejinách. Čo sviatok symbolizuje?

Jeho história siaha do roku 1865.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Spojené štáty si 19. júna pripomínajú Juneteenth - deň spomienky na koniec otroctva a bolestivú kapitolu v dejinách národa, ktorej odkaz ešte stále doznieva.

Juneteenth - kombinácia anglických slov „jún“ a „devätnásty“ - sa v černošských komunitách oslavuje už desaťročia ako Deň oslobodenia, ale vyrovnávanie sa s rasovými nespravodlivosťami a prehlbujúca sa politická polarizácia dostali tento deň hlbšie do národného a kultúrneho povedomia.

Tento deň sa často oslavuje sprievodmi, pouličnými večierkami a varením.

Čo je Juneteenth?

Vyhlásenie o oslobodení z roku 1863 uvoľnilo zotročených ľudí v štátoch Konfederácie, ale neukončilo okamžite otroctvo na miestach, ako je napríklad Texas, ktoré zostali pod kontrolou Konfederácie.

O dva a pol roka neskôr, 19. júna 1865, dorazili vojská Únie pod vedením generálmajora Gordona Grangera do Galvestonu v Texase a oznámili, že viac ako 250-tisíc otrokov v tomto štáte je slobodných. Celoštátna emancipácia nastala až ratifikáciou 13. dodatku neskôr v tom istom roku.

Pre černochov bola táto správa okamihom „neopísateľnej radosti“, ktorá sa v Texase stretla s veľkými oslavami, uviedol historik C. R. Gibbs pre denník Washington Post v roku 2020. Tento deň, známy aj ako Deň slobody, Jubilejný deň či Deň nezávislosti Juneteenth, má pre komunitu naďalej hlboký význam.

Pre Afroameričanov sa 19. jún stal akousi oslavou 4. júla (americký štátny sviatok Deň nezávislosti, pozn. red), povedal john a. powell (ktorý svoje meno a priezvisko nepíše s veľkými začiatočnými písmenami), riaditeľ Inštitútu pre inakosť a príslušnosť na Kalifornskej univerzite v Berkeley.

„Pre Afroameričanov je to obzvlášť dôležité, pretože stále bojujú za slobodu a rovnosť,“ povedal. Uznávanie histórie je podľa powella súčasťou tohto procesu. „Nemôžeme dosiahnuť pokrok, ak nebudeme mať vedomosť [o tom], kde sme a kde sme boli,“ dodal.

Podľa Annette Gordon-Reed, historičky ocenenej Pulitzerovou cenou a autorky knihy o Juneteenth, je tento deň pripomienkou pokroku v oblasti ľudských práv. „Predstavuje nádej, že krajina sa môže snažiť byť lepšia a pracovať na zdokonalení únie,“ napísala.

Ako sa oslavuje Juneteenth?

Texas bol po desaťročia centrom osláv Juneteenth, ale v posledných rokoch sa tradície rozšírili po celej krajine. Pôvodné oslavy slúžili na to, aby sa čerstvo oslobodení zotročení ľudia dozvedeli o volebnom práve.

Prvé výročie v roku 1866 sa oslavovalo veľkým sprievodom v Galvestone, na ktorom sa zúčastnili stovky mužov, žien a detí. V Houstone vedúci predstavitelia komunity zhromaždili peniaze na kúpu pozemku pre pamätné miesto, ktoré sa začalo nazývať Emancipačným parkom.

Gordon-Reedová, rodáčka z Texasu, povedala, že tento deň je o tom, aby sme sa stretli ako rodina a komunita, aby sme spoločne varili a jedli.

„Na verejnejších oslavách sa zase konajú rôzne prednesy, napríklad citovanie básní. Je to slávnostná príležitosť, ale zdôrazňuje sa základný význam tohto dňa,“ dodala.

Tento rok sa v Galvestone pred 19. júnom konajú týždňové oslavy, ktoré vyvrcholia pochodom emancipácie. V Houstone sa uskutoční trojdňové podujatie na oslavu odkazu historicky čiernych vysokých škôl a univerzít. Komunitné organizácie vo Washingtone organizujú podujatia so živou hudbou, na ktorých vystúpia miestni umelci.

Kedy Juneteenth vyhlásili za federálny sviatok?

V roku 2021 prezident Joe Biden podpísal zákon o národnom dni nezávislosti Juneteenth, ktorým sa 19. jún označil za federálny sviatok. Stalo sa to v čase celonárodných protestov za rasovú spravodlivosť, ktoré prebehli po celej krajine po zabití Georgea Floyda políciou v Minneapolise.

Opatrenie získalo v Kongrese obrovskú podporu oboch strán, hlasovalo proti nemu iba 14 republikánov v Snemovni reprezentantov. Odporcovia návrhu zákona ho označili za pokus o oslavu politiky identity a o pretvorenie ideológie krajiny, ktorej stredobodom je kritická teória rasy skúmajúca spôsob, akým politiky a zákony udržiavajú systémový rasizmus.

Biden vo svojom príhovore uviedol, že ustanovenie Juneteenthu ako sviatku bude „jednou z najväčších pôct“ v jeho prezidentskom období.

Okolo neho stáli členovia Kongresovej černošskej skupiny, viceprezidentka Kamala Harris, prvá farebná žena v úrade, ako aj aktivistka Opal Lee, ktorá viedla kampaň za to, aby sa tento deň stal národným sviatkom.

„Prešli sme dlhú cestu a ešte ďaleko musíme ísť. Dnes je však deň osláv,“ povedala Harrisová na podujatí. „Nie je to len deň hrdosti, je to aj deň, keď sa máme znovu utvrdiť v tom, že sme odhodlaní konať.“

Skupiny na ochranu občianskych práv tento krok privítali. „Je to pripomienka, že sloboda je neustály boj,“ povedal Derrick Johnson, vtedy prezident National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

Ktoré štáty slávia Juneteenth?

Podľa nedávnej analýzy Pew Research Center (PRC) najmenej 28 štátov a kolumbijský dištrikt (District of Columbia, DC, pozn. red.) tento rok uzná Juneteenth za štátny sviatok.

Texas bol prvým štátom, ktorý v januári 1980 prijal zákon o štátnom sviatku. Texaský zákon č. 1 016, ktorý bol predložený ešte začiatkom roka 1979, vyhlásil Deň emancipácie za zákonný sviatok.

Účastníci oslavného sprievodu pre Juneteenth v roku 2022 sa odrážajú v okne pred živou bustou Abrahama Lincolna v Lincolnovom divadle vo Washingtone. (zdroj: Matt McClain — The Washington Post)

Z výskumu PRC však vyplýva, že vo väčšine ostatných štátov bol sviatok Juneteenth zavedený iba nedávno – až v roku 2020 alebo neskôr. Minnesota a Nevada patria medzi najnovšie štáty, ktoré Juneteenth uznali a tento rok ho aj prvýkrát vyhlásia za štátny sviatok.

Každý štát v určitom okamihu uznal Juneteenth aspoň ako pamätný deň - to znamená, že si ho pripomína, aj keď nie je voľným dňom, uvádza PRC.

Prečo sa na Juneteenth pijú červené nápoje?

Oslavy Juneteenth sa spájajú s bohatou a výraznou kulinárskou tradíciou. Často sa pri nich podávajú červené jedlá a nápoje. Červená farba symbolizuje krviprelievanie spojené s brutálnou históriou otroctva, ale je aj znakom sily a radosti.

Medzi najobľúbenejšie nápoje patrí tzv. červený nápoj, elixír založený na africkom zázvorovom čaji z ibišteka, napísala kedysi pre Washington Post bylinkárka Sunyatta Amen. Zotročení ľudia z Afriky si do Ameriky priniesli rôzne rastliny a plodiny vrátane ibišteka a tento nápoj sa stal silnou pripomienkou domova.

V Senegale je nápoj známy ako Bissap a v Strednej Amerike je to Agua fresca de Jamaica. Amenová pripisuje Jamajčanom zásluhu na tom, že v USA v posledných rokoch oživili tento červený nápoj z ibišteka.