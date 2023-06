Johnsona môžu potrestať už len odobratím vstupnej karty. Návrat bude mať ťažší ako Trump

Expremiér sa vzdal mandátu poslanca skôr, ako ho mohli suspendovať.

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak sa britský expremiér Boris Johnson bude chcieť v najbližších týždňoch pozrieť do budovy parlamentu, bude si musieť vystáť rad pred bezpečnostnou kontrolou s turistami či inými návštevníkmi. Nebude mať povolený vstup do rokovacích miestností výborov či do niektorých kantín pre poslancov a zamestnancov.

Práve toto je najprísnejší konkrétny trest, ktorý hrozí Johnsonovi za to, že parlamentu klamal o večierkoch, ktoré sa odohrávali na Downing Street počas prísneho pandemického lockdownu, keď bol ešte premiérom. Vedel o nich, na niektorých sa nakrátko zúčastnil, no nikdy aktívne nepožiadal o ich prešetrenie.

Keď sa o klamstvách dozvedela verejnosť, začal strácať podporu vlastných straníkov, čo nakoniec viedlo k jeho koncu na čele vlády. Nebol odvolaný, skončil skôr, ako sa vôbec hlasovalo.

V článku sa dočítate: Prečo Johnson nemusí ľutovať stratu poslaneckého platu.

Prečo sa nedozvieme, kto ho v hlasovaní podporil.

V čom sa Johnson podobá na Trumpa a v čom je iný.

Na čo Johnson naozaj myslel, keď odchádzal z Downing Street.

V parlamente sa zachoval veľmi podobne. Vyšetrovacia správa zverejnená minulý týždeň ukázala, že Johnson ako premiér viackrát poslancov zavádzal a navrhla jeho vylúčenie z parlamentu na 90 dní. To by síce mohlo viesť k jeho odvolaniu v okrsku na západe Londýna, ktorý zastupoval. Expremiér udalosti predbehol a sám sa mandátu vzdal ešte minulý týždeň.

Pondelňajšie hlasovanie v parlamente tak nebude o tom, či Johnson ostane poslancom, ale len o tom, či príde o kartičku na vstup do parlamentu, ktorú tradične dostávajú bývalí poslanci, zamestnanci parlamentu či niektorí novinári.

Ľúto mu nemusí byť za poslaneckým platom 86 584 libier (asi 101-tisíc eur). Hneď po rezignácii totiž podpísal zmluvu na pozíciu komentátora v jemu spriaznenom denníku Daily Mail, kde by mal podľa webu Politico dostávať „plat vo vysokom šesťcifernom čísle“.

Koľko má Johnson priaznivcov?

Pri hlasovaní hrozilo, že spôsobí rozdelenie Konzervatívnej strany. Tú totiž po Johnsonovej rezignácii a krátkom pôsobení Liz Trussovej prebral Rishi Sunak, jeden z kritikov expremiéra spred roka.

Sunak bol ministrom financií a po Johnsonových lžiach sa vzdal funkcie. Hlasovanie mohlo ukázať, akú silu má ešte medzi poslancami Johnson a či by v dohľadnej budúcnosti mohol v mocenskom súboji Sunaka ohrozovať.

Strana dala poslancom voľnú ruku pri hlasovaní a Sunak vopred oznámil, že nechce nikoho pri hlasovaní ovplyvňovať, lebo je to „záležitosťou dolnej komory parlamentu a nie vlády“, píše BBC.

Vopred neoznámil, či bude vôbec v parlamente prítomný počas hlasovania. Hlasovať by pritom mohol, keďže v Británii si poslanecký mandát môžu vykonávať aj členovia vlády.