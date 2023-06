Aj Rusov na Západe treba sledovať. Český prezident pobúril ruskú opozíciu aj analytikov

Európa už stavia koncentráky, píše ruská propaganda.

PRAHA, BRATISLAVA. Je len otázkou času, kedy začnú Rusov v Európe zadržiavať v táboroch, povedal pre ruský web Vzgljad politológ Armen Gasparian. Článok ilustruje fotografia českého prezidenta Petra Pavla a nie je jediný, ktorý sa v týchto dňoch českému prezidentovi venuje.

Dôvodom je rozhovor, ktorý dal Petr Pavel tento týždeň Rádiu Slobodná Európa. V diskusii s ukrajinskou moderátorkou Natalijou Sedleckou totiž povedal, že tajné služby na Západe by mali zvýšiť monitoring ruských občanov žijúcich v zahraničí. „Je to daň za vojnu,“ povedal prezident. Pavel okrem toho porovnal situáciu s taktikou voči japonskému obyvateľstvu v USA počas druhej svetovej vojny.

Kontroverzné výroky však nevyužila len prokremeľská propaganda, kritizujú ich aj politológovia či ruská opozícia. Prezidentská kancelária už výroky prezidenta korigovala.

Pavel, bývalý generál NATO, je vo funkcii českého prezidenta sto dní. Podľa posledného prieskumu agentúry STEM má pomerne vysokú dôveru verejnosti, dôveruje mu 60 percent opýtaných.

Najhanebnejšie z amerických dejín

Ešte rok pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu žilo v krajinách EÚ takmer 800-tisíc ľudí s ruským občianstvom, od začiatku vojny ďalších viac ako milión Rusov odišlo do zahraničia, mnohí aj do štátov EÚ.

Aj týchto občanov by sa počas trvania vojny podľa Pavla mali týkať prísnejšie bezpečnostné opatrenia. „Všetci ruskí občania žijúci v západných krajinách by mali byť monitorovaní oveľa viac ako v minulosti, pretože sú občanmi štátu, ktorý vedie agresívnu vojnu,“ reagoval na otázku, či by mali ľudia utekajúci z Ruska do EÚ mať možnosť predĺžiť si víza, študovať alebo pracovať.