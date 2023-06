Ako v plávajúcej rakve. Ďalšia potopená loď vyvolala kritiku migračnej politiky

Zomreli asi stovky ľudí.

ATÉNY, BRATISLAVA. Sýrčan Kassem Abozíd sa do Európy dostal ako väčšina utečencov z jeho krajiny - nebezpečnou plavbou na člne. Vo štvrtok pricestoval do prístavného mesta Kalamata na juhu Grécka, aby zistil, či podobnú cestu prežila jeho manželka so švagrom.

„Moja žena Esra má 21 rokov. Cestovala so svojím mladším bratom Abdullahom, prešli zo Sýrie do Jordánska, neskôr sa dostali do Egypta a Líbye,“ odkiaľ sa cez more snažili za pomoci pašerákov preplávať do Európy, opísal Abozíd pre denník The Guardian.

Obáva sa však, že jeho príbuzní sa nachádzali v člne, ktorý sa v stredu nadránom potopil neďaleko gréckeho pobrežia. Tragédia, pri ktorej pravdepodobne zahynuli stovky ľudí, opätovne vyvolala kritiku gréckej vlády aj migračnej politiky Európskej únie.

Tú po nešťastí kritizoval aj bývalý premiér Alexis Tsipras, ktorý Grécko viedol v čase vrcholiacej utečeneckej krízy v roku 2015. „Imigračná politika, ktorú Európa už roky uplatňuje, mení naše moria na vodné hroby,“ povedal.

Pátranie po príbuzných

„Počuli sme, že na lodi boli stovky ľudí. Kde sú? Začíname strácať nádej,“ povedal Abozídov priateľ Hamza Ajaš, ktorého brat Ajúb sa tiež nachádzal na palube.

Abozíd a Ajaš sú jednými z prvých príbuzných, ktorí prišli do Kalamaty, kde záchranári tesne po vytiahnutí z mora zachránených utečencov presunuli. Po svojich príbuzných a známych však pátrajú stovky ďalších ľudí.

Šahín Šejk Ali zo Sýrie vedel, že sa stalo niečo zlé, keď videl množstvo správ v rodinnej skupine na whatsappe. Na potopenej lodi sa pravdepodobne nachádzali štyria jeho rodinní príslušníci, okrem nich na palube poznal ďalších osem ľudí.

V kontakte s nimi bol naposledy minulý týždeň, od potopenia lode sa k nemu dostávajú protichodné informácie. „Pri takýchto incidentoch nemôžete s istotou vedieť, či je niekto mŕtvy alebo živý. Ľudia čakajú na akúkoľvek dobrú správu. Jedno slovo však môže zničiť morálku celej rodiny,“ povedal pre web BBC.

Z Grécka však prichádzajú aj dobré správy. Britsko-pakistanskému novinárovi Rádžovi Fárjádovi Chánovi síce tamojšie úrady dovolili len krátko stretnutie, mohol sa však presvedčiť, že jeho 22-ročný synovec Adnan Bašír tragédiu prežil.

Zarmútene však pritom myslí na to, že na palube sa mohlo nachádzať ďalších až 16 ľudí z jeho dediny na území Kašmíru v časti spravovanej Pakistanom.

Počet obetí môže vzrásť