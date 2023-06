Živobytie Ukrajincov musí pokračovať. V oceliarňach pracujú aj počas raketových náletov

Rusko je stále hlavným dodávateľom európskeho oceliarskeho priemyslu.

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Keď sa ozve siréna varujúca pred raketovým útokom, čo sa stáva často, Oleksij Klašnik nebeží do jedného zo 14 podzemných bunkrov v oceliarni Záporožstaľ. Namiesto toho si spolu s niekoľkými kľúčovými pracovníkmi oblečie ochranné vesty a teplovzdorné oblečenie, a potom pokračuje v práci s roztaveným kovom pri teplote až 1 100 stupňov Celzia.

Mesto Záporožie je vzdialené necelých 50 kilometrov od frontovej línie ukrajinskej protiofenzívy a často sa stáva terčom útokov ruských síl. Letecký poplach signalizuje reálne nebezpečenstvo, ale zastavenie vysokej pece uprostred tavenia železa, ktoré sa používa na výrobu ocele, by mohlo byť ešte riskantnejšie.

„Ľudia sa tomu jednoducho prispôsobili,“ pokrčil plecami 29-ročný Klašnik. Napriek vojne musí živobytie pokračovať a Záporožstaľ, jedna z najväčších oceliarní na Ukrajine, je symbolom odolnosti v jednom z hlavných odvetví zničenej ekonomiky krajiny.

Závod nebol nikdy zasiahnutý, dodal Klašnik, ale „z mesta počuť výbuchy“.

V chode sú dve zo štyroch pecí

Spoločnosť Záporožstaľ bola založená v roku 1933 a je jednou z mála oceliarní, ktoré vyrábajú oceľové plechy valcované za studena, dôležité pre výrobcov automobilov. Je to regionálny gigant a pracovníci opisujú jeho mamutie rozmery abstraktnými slovami - vraj sa sem zmestí dva a pol štátu Monako alebo 777 futbalových ihrísk.

Zároveň Záporožstaľ opisujú ako dôkaz toho, že Ukrajina sa odmieta vzdať ruskej agresii. Závod bol na začiatku vojny na 33 dní zatvorený, ale odvtedy funguje a napriek riziku pomáha ukrajinskému národnému vojnovému úsiliu.

Kvôli vojne sa však gigant Záporožstaľ fakticky zmenšil. Pred inváziou v závode pracovalo zhruba 10 000 ľudí. Minulý rok ich tisíc odišlo, aby sa stali vojakmi. Ďalších tisíc, väčšinou žien alebo mužov s rodinami, sa odsťahovalo. Od začiatku vojny závod nepracoval na viac ako 70 percent kapacity. V súčasnosti pracujú len dve zo štyroch pecí, takže výroba je ešte nižšia.

Oleksij Klashnik odoberá vzorky roztaveného kovu v peciach oceliarne Záporožstaľ. (zdroj: Heidi Levine — The Washington Post)

„Stratili sme veľa zákazníkov,“ povedal v rozhovore Roman Slobodianiuk, zastupujúci generálny riaditeľ. Boje v oceliarskom priemysle v mnohom odrážajú širšie ťažkosti, ktoré ukrajinský priemysel postihli od invázie.

Ukrajinská ekonomika sa v roku 2022 zmenšila o 30 percent. Hoci sa tento rok pokles stabilizoval, nie je jasné, kedy sa rast vráti. Mnohí zamestnanci ukrajinského oceliarskeho priemyslu sa obávajú, že zaostávajú v súvislosti s prechodom svetovej výroby na „zelenú“ oceľ, ktorá využíva vodík namiesto fosílnych palív a vyžaduje iný druh železnej rudy.

Pre mnohých je to aj osobný boj. Oceliarne zvyčajne dominujú ich domovským mestám, spájajú rodiny a slúžia ako opora daňovej základne. V horúcich a potenciálne nebezpečných podmienkach spolu niekedy pracuje niekoľko generácií jednej rodiny.

Oceliarska kultúra na Ukrajine

„Ukrajina má kultúru výroby ocele,“ povedal Stanislav Zinčenko, výkonný riaditeľ GMK, ekonomického think tanku so sídlom v Kyjeve.

Táto kultúra sa budovala stovky rokov. V 19. storočí začali britskí investori spolupracovať s ruským impériom, aby využili obrovské zásoby železnej rudy v krajine. Neskôr, za čias Sovietskeho zväzu, sa veľká časť železnej rudy používala v oceli určenej na výrobu na domácom trhu.

Keď sa Sovietsky zväz rozpadol, priemysel sa obrátil a využil širokú rieku Dneper a blízke Čierne more na vývoz výrobkov až do Severnej Ameriky a Ázie. Stal sa jedným z najväčších priemyselných odvetví na Ukrajine, druhým po rozsiahlych poľnohospodárskych poliach, ako sú tie, ktoré sa nachádzajú hneď za mestom v Záporožskej oblasti.

Pred ruskou inváziou bola Ukrajina jedným z najväčších svetových dodávateľov železa a ocele, pričom kovy tvorili približne tretinu ukrajinského vývozu. Do ukrajinskej predvojnovej ekonomiky prispieval jeden dolár z každých desiatich a v tomto odvetví bolo priamo alebo nepriamo zamestnaných viac ako 560 000 ľudí.

Práca to však môže byť ťažká. Nových zamestnancov na výrobnej linke varujú, že za prvý mesiac práce vypotia desať kilogramov.

Okrem horúčavy sú tu aj karcinogénne výpary, ktoré pokrývajú veľkú časť závodu hrdzavo zafarbeným prachom. Zamestnanci nosia merače oxidu uhoľnatého, pretože v sovietskych časoch dochádzalo k smrteľným nehodám.

Zdecimovaný Azovstaľ

Vplyv vojny na oceliarsky priemysel zvýraznili minuloročné scény v oceliarni Azovstaľ v okupovanom Mariupole. Tento závod je rovnako ako Záporožstaľ súčasťou Metinvestu, metalurgického gigantu, ktorý vlastní Rinat Achmetov, najbohatší muž Ukrajiny.

Metinvest, pred vojnou najväčší ukrajinský zamestnávateľ, mal len v Mariupoli približne 35 000 pracovníkov. Továreň Azovstaľ a jej sieť podzemných bunkrov sa stali ikonou ukrajinského vojenského odporu predtým, ako Rusko pred viac ako rokom obsadilo mesto. Teraz je zdecimovaný.

Pre oceliarne, ktoré stále fungujú na území kontrolovanom Ukrajinou, však nastali iné problémy. Boli odrezané od baní na železnú rudu, ktoré ich kedysi zásobovali, a trpeli priebežnými výpadkami elektrickej energie, keďže ruské nálety boli zamerané na elektrickú sieť.

Nedávne zrútenie priehrady Kachovka na rieke Dneper postavilo závody pred nový problém - vodu. V utorok obrovská oceliareň v meste Kryvyj Rih, ktorú vlastní metalurgický gigant ArcelorMittal, oznámila, že pre problémy so zásobovaním vodou zastaví výrobu na neurčito.

A aj keď sa oceľ mohla vyrábať, ruská blokáda ukrajinských prístavov znamenala stratu prístupu k medzinárodnej lodnej doprave, ktorá pomáhala Ukrajine prosperovať. Vývoz teraz putuje do východnej Európy po železnici, čo predstavuje značné náklady a obmedzuje predaj.

„To, čo teraz Rusi robia, sa nazýva veľmi jednoducho - pirátstvo,“ povedal Jurij Ryženkov, výkonný riaditeľ spoločnosti Metinvest.

Pre pracovníkov, ako je Klašnik, nie sú najväčšou zmenou sirény. Je to pracovný čas.

Vlani sa zmeny predĺžili z ôsmich na 12 hodín. Cieľom bolo prispôsobiť sa nočnému zákazu vychádzania, pre ktoré sú obyvatelia Záporožia v noci doma. Znamenalo to o štyri hodiny denne viac horúcej a spotenej práce pri peci.

Pokračuje aj ruský priemysel

Z dlhodobého hľadiska bude v záporožskej peci pravdepodobne hlavným problémom personálne obsadenie, čo poukazuje na väčšie problémy týkajúce sa budúcnosti ukrajinského ťažkého priemyslu. Predstavitelia závodu tvrdia, že majú problém obsadiť niektoré voľné miesta špecialistov, pretože takýto druh kvalifikovaných pracovníkov už v oblasti nežije.

Do Záporožstalu bolo presunutých len približne 100 pracovníkov Metinvestu z Mariupoľa. Metinvest pôvodne dúfal, že pre 6 000 pracovníkov presunutých z jeho závodov v Mariupoli nájde prácu v celej spoločnosti, ale prihlásila sa len polovica z tohto počtu. Mnohí sa rozhodli zostať na Ruskom okupovanom území z osobných dôvodov alebo dokonca prijať prácu v oveľa väčšom ruskom priemysle.

„Bolo to pre nás trochu prekvapujúce,“ povedal Ryženkov a dodal, že faktorom bol obmedzený počet pracovných miest na Ukrajine a jazykové bariéry v Európe. „Preto si vybrali Rusko.“

Slobodianiuk, ktorý má sám 34 rokov, pripúšťa, že je ťažké presvedčiť mladých ľudí, že by mali ísť pracovať do oceliarne a nie napríklad do informačných technológií, aj keď je práca v oceliarstve dobre platená. „Je to ťažká fyzická práca,“ povedal Slobodianiuk. „Veľa ľudí nie je pripravených sa jej venovať.“

Od začiatku vojny opustilo Ukrajinu zhruba sedem miliónov ľudí, čím sa prehĺbil dlhodobý demografický problém. Ďalšie milióny sa presťahovali na západ Ukrajiny, ďaleko od tradičných priemyselných centier, ako je Záporožie. A keďže sa očakáva, že výdavky na armádu zostanú vysoké ešte niekoľko rokov, státisíce vojakov prídu o prácu.

Blok roztaveného kovu v oceliarni Záporožstaľ. (zdroj: Heidi Levine — The Washington Post)

Vojna tiež znamenala, že Metinvest a ďalší ukrajinskí výrobcovia ocele zaostali v celosvetových pretekoch v odklone od tradičnej ocele, ktorá sa vyrába z uhlia a je hlavným zdrojom emisií uhlíka, k ekologickej oceli. Krajiny ako Čína, India a Južná Afrika zaujali miesto Ukrajiny na medzinárodných trhoch s oceľou. Hoci na ruskú oceľ sa vzťahujú sankcie, na jej železnú rudu nie.

„V súčasnosti je hlavným dodávateľom pre európsky oceliarsky priemysel Rusko,“ povedal Zinčenko s odkazom na špongiové železo a inú špeciálnu rudu, ktoré vyrába ruský výrobca Metalloinvest. Jeho najväčším akcionárom je sankcionovaný oligarcha Ališer Usmanov. „Úžasné, však? Mala by to byť Ukrajina.“

Sláva Azovstaľu urobila z ukrajinského oceliarskeho priemyslu zdroj národnej hrdosti. Udržanie priemyslu pri živote si však bude vyžadovať vyrovnanie sa s tým, akou krajinou chce Ukrajina byť po vojne.

„Bol som hrdý na to, že som tu mohol pracovať pred vojnou,“ povedal Klašnik, keď odstúpil od pece. „A teraz je to rovnaké.“