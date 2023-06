Vyniesol tajné materiály. Porota obvinila Teixeiru, hrozia mu roky väzenia

Dokumenty obsahovali aj tajné informácie o Ukrajine.

WASHINGTON. Federálna veľká porota obvinila príslušníka leteckej zložky americkej Národnej gardy Jacka Teixeiru, podozrivého zo zverejňovania tajných amerických spravodajských správ na internete, v šiestich bodoch, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na americké ministerstvo spravodlivosti.

Dvadsaťjedenročný Teixeira čelí obžalobe z úmyselného uchovávania a odovzdávania utajovaných skutočností týkajúcich sa obrany. V každom bode obžaloby mu hrozí trest do desať rokov odňatia slobody, až tri roky pod dohľadom a pokuta až 250-tisíc dolárov.

Ohrozenie národnej bezpečnosti

Teixeira je obviňovaný zo spáchania jedného z najzávažnejších narušení bezpečnosti v USA od vtedy, čo sa v roku 2010 objavilo na webe WikiLeaks viac ako 700-tisíc dokumentov, videí a diplomatických správ.

Mladíka zatkli ho v apríli po tom, ako údajne zverejnil utajované dokumenty v uzavretej skupine svojich internetových priateľov na komunikačnej platforme Discord. Niektoré z materiálov sa však začali šíriť ďalej.

"Vláda Spojených štátov poverila Jacka Teixeiru prístupom k utajovaným skutočnostiam o národnej obrane, a to vrátane informácií, pri ktorých možno rozumne predpokladať, že by mohli spôsobiť mimoriadne vážne škody národnej bezpečnosti, ak by boli zdieľané. Teixeira je obvinený zo zdieľania informácií s užívateľmi na platforme sociálnych médií, hoci vedel, že na to nie sú oprávnení. Tým porušil americké zákony a ohrozil našu národnú bezpečnosť," uviedol minister spravodlivosti a generálny prokurátor Merrick Garland.

Znepokojenie vzbudzuje otázka, ako mohol mať príslušník gardy na takej nízkej úrovni taký široký prístup k vojenským tajomstvám, pripomínajú médiá. Dvaja velitelia v jeho jednotke boli neskôr kvôli prípadu postavení mimo službu.

Tajné informácie o spojencoch i protivníkoch

Federálny zákon vyžaduje, aby vláda zabezpečila vznesenie obžaloby do 30 dní od zatknutia dotknutej osoby, a táto lehota by uplynula dnes. Teixeira sa už skôr vzdal práva na predbežné vypočutie.

Bol už obvinený z porušenia zákona o špionáži kvôli ilegálnemu kopírovaniu a odovzdávaniu citlivých obranných materiálov a z nelegálneho presúvania obranných materiálov na nepovolené miesto.

Uniknuté utajované dokumenty obsahovali prísne tajné informácie o amerických spojencoch i protivníkoch. Boli v nich informácie o ukrajinskej protivzdušnej obrane či o izraelskej spravodajskej službe Mossad. Americký prezident Joe Biden nariadil vyšetriť, ako sa mladík k tajným dokumentom dostal.