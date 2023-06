Kaczyňski žiada referendum o reforme migračnej politiky EÚ

Nie je to dohoda o migračnej politike, ale diktát zameraný na kultúrnu zmenu Európy, tvrdí šéf vládnucej strany Právo a spravodlivosť.

VARŠAVA. Poľsko plánuje uskutočniť celoštátne referendum o zmene pravidiel migračnej a azylovej politiky, na ktorej sa dohodli ministri vnútra členských krajín Európskej únie.

Vo štvrtok to oznámil predseda vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski.

Poľsko hlasovalo proti dohode

Podľa predbežnej dohody budú musieť krajiny EÚ, ktoré nechcú alebo nedokážu prijať stanovené množstvo migrantov, prispieť sumou 20 000 eur na osobu do osobitne zriadeného fondu v Bruseli. Poľsko a Maďarsko hlasovali proti tejto dohode.

"S touto dohodou nebudeme súhlasiť my ani poľský ľud. Niečo takéto musí byť predmetom referenda, ktoré zorganizujeme," povedal Kaczyňski v poľskom parlamente. Dodal, že "k tejto záležitosti sa musia vyjadriť aj obyvatelia Poľska".

Premiér označil dohodu za diktát

Agentúra AFP pripomína, že Poľsko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá začala vlani vo februári, prijalo viac ako milión ukrajinských utečencov. Poľská vláda sa však už dlhšie stavia proti prijímaniu migrantov, ktorí prichádzajú do Talianska či Grécka.

"Nie je to dohoda o migračnej politike, ale diktát zameraný na kultúrnu zmenu Európy," povedal v tejto súvislosti poľský premiér Mateusz Morawiecki. Dodal, že "Poliaci veľmi dobre vedia, čo je to súcit a solidarita" a nikto ich to nemusí učiť, "najmä nie Nemci".

Morawiecki sa zároveň už v minulosti vyjadril, že Poľsko poskytuje svojim partnerom rôzne formy pomoci, najmä na juhu Európy.

Poľsko a ďalšie krajiny sa už v roku 2015 odmietli pripojiť k mechanizmu EÚ na prerozdelenie migrantov. Európska komisia voči týmto krajinám podnikla právne kroky, pripomína agentúra PAP.