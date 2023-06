Väčšinu úloh sa nám podarilo splniť, zhodnotil Pavel 100 dní vo funkcii

Za najväčší úspech považuje naštartovanie smeru, ktorým by sa chcel uberať v nasledujúcich piatich rokoch.

PRAHA. Väčšinu úloh, ktoré si český prezident Petr Pavel stanovil na prvých 100 dní svojho mandátu, sa podľa neho podarilo dotiahnuť do konca a dlhodobejšie plány aspoň rozpracovať.

Za najväčší úspech považuje naštartovanie smeru, ktorým by sa chcel uberať v nasledujúcich piatich rokoch. Uviedol to na bilančnej tlačovej konferencii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Je to smer k splneniu celkovej vízie môjho prezidentstva," povedal Pavel s tým, že táto vízia stojí na dvoch pilieroch. Jedným je upevnenie pozície ČR v spoločenstve demokratických krajín s jasnou prozápadnou orientáciou a druhým celková zmena nálady v spoločnosti.

Zopakoval svoje slová z inaugurácie, že radšej chcel byť kritizovaný za prílišnú aktivitu než za nečinnosť. "Chcel som ukázať, že to so zodpovedným výkonom úradu myslím úplne vážne a že som sa neprišiel len zatvoriť na Pražský hrad," vyhlásil.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bezprecedentná prezidentská cesta po Ukrajine (píše Petra Procházková) Čítajte

Zmienil aj svoju manželku. Verejnosť má od nej podľa neho veľké očakávania, hoci jej rola nie je v ČR legislatívne ani administratívne ukotvená. Podľa Pavla svoju rolu vníma ako neoddeliteľnú súčasť prezidentského úradu so zameraním najmä na sociálnu oblasť.

Úspech svojho pôsobenia v prezidentskom úrade by chcel vidieť v tom, že Česko bude opäť sebavedomou krajinou s odhodlaním meniť veci k lepšiemu. "Vysvedčenie mi potom určite vystavíte sami," dodal.

Na otázku, čo by chcel v budúcnosti zlepšiť, uviedol lepšiu komunikáciu o súčasných problémoch smerom k ľuďom. Vidí to však ako úlohu pre všetkých politikov. "Sú to zložité problémy. Ak sa ľuďom zrozumiteľne nevysvetľujú, dochádza k dezinterpretácii, zavádzajúcim dezinformáciám, ktoré vyvolávajú negatívne emócie," vysvetlil prezident. Pri vhodne zvolenej komunikácii sa tomu dá podľa neho predísť.