Kosovo po zatknutí troch policajtov Srbmi zakázalo vstup srbského tovaru

Podľa Belehradu ide najnovší krok Kosova proti všetkým európskym zásadám.

PRIŠTINA. Kosovská vláda zakázala vstup srbského tovaru do Kosova. Dôvodom je zatknutie troch kosovských policajtov srbskými silami, oznámil minister vnútra Xhelal Svečla v Prištine. Podľa Belehradu ide najnovší krok Kosova proti "všetkým európskym zásadám".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kosovský minister Svečla povedal, že nákladné vozidlá so srbskými evidenčnými číslami nemôžu vojsť do Kosova, "až kým vláda nerozhodne inak", informoval spravodajský portál Reporteri.net.

Všetky nákladné automobily s inými evidenčnými číslami môžu vojsť, "ak nevezú srbský tovar", dodal Svečla.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Násilie, zranení vojaci NATO, písmeno Z aj Djokovič. Čo sa deje v Kosove Čítajte

Belehrad a Priština sa nezhodujú na mieste zatknutia troch kosovských policajtov a navzájom sa obviňujú z ilegálneho prekročenia hranice.

Riaditeľ srbského vládneho úradu pre Kosovo, Petar Petkovič, uviedol, že traja ozbrojení príslušníci kosovskej polície boli zatknutí "hlboko na území Srbska". Srbský prezident Aleksandar Vučič spresnil, že ich zatkli "1,8 kilometra od administratívnej hraničnej línie".

Kosovský premiér Albin Kurti však vyhlásil, že policajtov zatkli na kosovskom území asi 300 metrov od hranice so Srbskom. Na Facebooku to zhodnotil tak, že vstup srbských síl do Kosova je "vyostrením a destabilizáciou" situácie.

Svečla ešte predtým v stredu povedal: "Naši policajti sa bez najmenších pochybností nachádzali hlboko na území Kosovskej republiky, na statickom kontrolnom stanovišti, kde si plnili svoje bežné povinnosti."