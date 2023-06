Trump označil obvinenia za ohavné zneužitie moci. Ak sa stane prezidentom, pôjde po Bidenovi

Bývalý americký prezident Donald Trump vo svojom prejave v meste Bedminster odmietol obvinenia z držania tajných vládnych dokumentov po skončení prezidentského mandátu vo svojej

BEDMINSTER. Bývalý americký prezident Donald Trump vo svojom prejave v meste Bedminster odmietol obvinenia z držania tajných vládnych dokumentov po skončení prezidentského mandátu vo svojej vile Mar-a-Lago na Floride, pre ktoré sa v utorok v Miami postavil pred súd. Označil ich za "ohavné zneužitie moci".

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Dnes sme boli svedkami najdiabolskejšieho a najohavnejšieho zneužitia moci v dejinách tejto krajiny. Je to smutné," povedal Trump svojim priaznivcom po návrate z Miami, kde sa na súdnom pojednávaní vyhlásil za nevinného vo všetkých 37 bodoch obžaloby.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trump na súde v Miami podľa očakávania poprel vinu z držania tajných dokumentov Čítajte

Chce ísť po Bidenovi a jeho rodine

Podľa exprezidenta sú obvinenia voči jeho osobe "politickým prenasledovaním ako z dôb fašizmu či komunizmu". Obvinil tiež prezidenta USA Joe Bidena z toho, že ho dal zatknúť za "nepravdivé a vymyslené obvinenia, z ktorých by bol vinný (Biden) i mnoho ďalších prezidentov".

Trump zároveň zopakoval, že v súvislosti s držaním tajných vládnych dokumentov konal v súlade so zákonom a mal na to plné právo.

Exprezident vyhlásil, že ak sa v nasledujúcich voľbách stane prezidentom Spojených štátov, poverí "osobitného prokurátora, ktorý pôjde po najskorumpovanejšom prezidentovi v dejinách USA – Joeovi Bidenovi a celej jeho kriminálnej rodine".

Trump čelí obžalobe z federálnych zločinov

Trump je prvým americkým prezidentom čeliacim obvineniam z federálnych zločinov. Pred súd v Miami predstúpil deň pred svojimi 77. narodeninami. Obvinený je z nezákonného nakladania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a krivého svedectva.

Súdny proces nebude Trumpovi brániť v kampani ani výkone prezidentskej funkcie, ak by ho v novembri 2024 znovu zvolili. Podľa právnych expertov by sa mu nedalo zabrániť v zložení prezidentskej prísahy, ani ak by mu súd udelil väzenský trest.