Francúzsky analytik: Západ by sa mal do vojny zapojiť viac. Rusko musí byť úplne porazené

Na začiatku vojny by niektorých západných lídrov prehra Ukrajiny bola uspokojila, pretože by sa už viac nemuseli starať o ‚ukrajinský problém‘. Dnes si však politici uvedomujú, ako ich Putin klamal. Francúzsky analytik NICOLAS TENZER tiež tvrdí, že ruský prezident sa snaží rehabilitovať Stalina, aby mohol zľahčovať aj vlastné zločiny. Západ musí podľa neho Rusom ukázať, že ich krajina sa aj napriek takmer storočiu totality dá zreformovať.

Na prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu ste v analýze napísali, že obyvateľstvo aj demokratickí lídri si už na vojnu zvykli a prestali sa pýtať jedinú zásadnú otázku: prečo Západ túto vojnu nezastavil. Už ste našli na túto otázku odpoveď?

Väčšina západných lídrov má dnes len veľmi abstraktný pohľad na to, čo sú vojnové zločiny. Samozrejme, vinia Rusko z toho, čo spravili v Mariupoli, Buči, Irpini či Iziume, no skĺzavame do dojmu, že toto je nový normál. Málokto hovorí špecifiku tejto vojny: že ide o otvorenú vyhladzovaciu vojnu, ktorou sa Putin snaží zničiť ukrajinský ľud. Vojna je hrozná, vojna je zlá, no to je všetko, čo povedia. Sú to abstraktné slová. Preto boli lídri od začiatku vojny veľmi váhaví v tom, či sa do nej nejako zapojiť a či dodať Ukrajine všetky zbrane, ktoré potrebuje a tak aj možnosti brániť sa a ukončiť utrpenie ľudí.

Mal sa teda Západ angažovať od začiatku viac?

Nicolas Tenzer (62) Francúzsky štátny zamestnanec, akademik, publicista a novinár.

Je editorom žurnálu Le Banquet a od roku 1986 zakladajúcim prezidentom Centre d'étude et de réflexion pour l'action politique.

Napísal desiatky kníh, pred pätnástimi rokmi zaujal knihou o sťahovaní sa Francúzska z medzinárodnej scény.

Intenzívne sa venuje Rusku, Ukrajine a európskej bezpečnosti.

Do Bratislavy prišiel na bezpečnostné fórum Globsec 2023.

Od začiatku invázie som bol jedným z mála nielen vo Francúzsku, ktorí tvrdili, že musíme konať my sami. Zrejme nie tak, že by sme napadli ruské územie, ale minimálne sme mohli zaútočiť na ruské jednotky na území Ukrajiny alebo v ich teritoriálnych vodách. Všetci ma mali za šialenca, že príde tretia svetová vojna. Ja som hovoril, že nepríde. V prvom rade máme článok 51 Charty OSN, ktorý dáva napadnutým štátom právo odvety nielen na ich vlastnom území, ale aj na území agresora. Ale tiež to dáva možnosť ostatným krajinám pomôcť im s odvetou buď dodávkou zbraní, alebo tým, že sa priamo zapoja do bojov. Krajiny tak majú možnosť brániť sa. Už samotná myšlienka ľudí veľmi vydesila, čo je tiež výsledkom mäkkej propagandy zo strany Kremľa. Existuje tu tvrdá propaganda o nacistoch v Kyjeve a podobne, no je tu aj mäkká propaganda o tom, že svet nie je jednotný, že vina leží na oboch stranách, že sme k Rusku nepristupovali férovo a musíme chápať jeho obavy.

Mal Západ prehnané obavy z Putina?