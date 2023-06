Poľský nezávislý vysielateľ TVN má obavy z dosiaľ nepredĺženej licencie

Licencia vyprší o rok.

VARŠAVA . Poľský nezávislý televízny vysielateľ TVN vyjadril obavy z toho, že mu štátny vysielací regulátor ešte nepredĺžil licenciu pre hlavný kanál. Tá vyprší na budúci rok.

Kritika vlády a cirkvi

Sieť TVN, ktorú vlastní americký konglomerát Warner Bros. Discovery, má rad populárnych kanálov. Jej rovnomenný hlavný kanál má večerný spravodajský program Fakty, ktorý má, rovnako ako jej spravodajský kanál TVN24, kritický postoj voči vláde i katolíckej cirkvi v Poľsku.

Výkonná riaditeľka TVN a poľskej pobočky Warner Bros. Discovery Kasia Kieli vo vyhlásení pre agentúru The Associated Press (AP) uviedla, že o predĺženie licencie požiadali pred šiestimi mesiacmi, ale dosiaľ nedostali odpoveď. „TVN je najväčší a najpopulárnejší spravodajský a zábavný kanál v Poľsku. Obnovenie licencie by nemalo byť ničím iným ako formalitou a proces by mal byť jednoduchý a efektívny,“ vyjadrila sa.

Podľa jej slov je doterajšie ticho o obnovení licencie „znepokojujúce po tom, čo sme zažili v minulosti s naším spravodajským kanálom TVN24 a nedávnymi útokmi na našu žurnalistiku“.

Kieli poskytla vyhlásenie v piatok a AP sa obrátila so žiadosťou o komentár aj na regulátorov, do utorka však nedostala odpoveď.

Kontroverzný zákon

Vládna strana Právo a spravodlivosť sa v roku 2021 pokúsila návrhom zákona prinúť amerického vlastníka vzdať sa väčšinového podielu v spoločnosti, čo viedlo k pouličným protestom a prezident ho vetoval.

V tom istom roku tiež vysielací regulátor spochybnil štruktúru manažmentu v TVN24 predtým, ako jej obnovil licenciu.

Štátny regulačný orgán pre vysielanie nedávno začal vyšetrovanie poľských nezávislých médií vysielajúcich správy, ktoré sa nepáčili vládnucim orgánom. Jeho šéf, nominant Práva a spravodlivosti, v minulosti obvinil TVN zo šírenia falošných informácií.