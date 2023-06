George Soros prenecháva impérium mladšiemu synovi Alexovi

Sorosove impérium má hodnotu 25 miliárd amerických dolárov.

NEW YORK. Miliardár George Soros (92) prenecháva kontrolu nad svojím impériom s hodnotou 25 miliárd amerických dolárov svojmu mladšiemu synovi Alexandrovi Sorosovi (37).

Vyplýva to z rozhovoru, ktorý v nedeľu publikoval na internete denník The Wall Street Journal.

Do Sorosovho portfólia patrí aj jeho nezisková organizácia Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation/OSF). Tá je podľa informácií na vlastnom webe aktívna vo viac ako 120 krajinách sveta a skupinám podporujúcim ľudské práva a rozvoj demokracie každoročne posiela príspevky v celkovej výške približne 1,5 miliardy amerických dolárov.

Alexander Soros, ktorý uprednostňuje skrátené meno Alex, pre médium uviedol, že sa viac angažuje v politike ako jeho otec. Ten sa podľa AP pre podporu liberálnych postojov, napríklad odstraňovanie rasových predsudkov v súdnictve, stal terčom kritiky zo strany pravice.

Napriek tomu, že Alex zastáva veľmi podobné názory ako otec, rozhodol sa jeho liberálne ciele rozšíriť o témy, ako je právo na potrat, rodová politika alebo otázky okolo volebného práva. "Veľmi rád by som stiahol (svoje) peniaze z politiky, no kým ju bude financovať druhá strana, budeme ju musieť financovať i my," vyhlásil Alex počas rozhovoru, čím potvrdil, že finančné prostriedky svojej rodiny bude naďalej využívať na podporu ľavicových politikov v Spojených štátoch.

Alex je starším z dvojice synov Georgea Sorosa pochádzajúcich z jeho druhého manželstva. Pôvodne bol za miliardárovho nástupcu považovaný jeho najstarší syn Jonathan (52) z prvého manželstva, situácia sa však zmenila po ich názorovom rozkole.

Alex Soros v rozhovore ďalej uviedol, že sa nedávno stretol s lídrom demokratickej väčšiny v americkom Senáte Chuckom Schumerom a tiež zahraničnými politikmi vrátane kanadského premiéra Justina Trudeaua či brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, aby s nimi prebral témy týkajúce sa rodinnej nadácie.

Správna rada OSF zvolila Alexa Sorosa za svojho predsedu v decembri minulého roka, v pozícii nahradil svojho otca. Zároveň je riaditeľom Sorosovej "super PAC", teda lobingovej organizácie, ktorá môže v neobmedzenej výške utrácať na kampane v prospech či neprospech rôznych politických ideí či osôb. Takzvané PAC sa angažujú aj vo volebných kampaniach, avšak nesmie ich viesť politická strana či kandidát. Môžu ich vytvárať firmy, odbory či odborné komory a môžu priamo prispievať jednotlivým kandidátom alebo politickým stranám, výška ich príspevkov je však regulovaná.